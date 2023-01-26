Евгений Кафельников оценил шансы Карена Хачанова на выход в финал Australian Open — 2023

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил шансы Карена Хачанова в матче за выход в финал Открытого чемпионата Австралии с греком Стефаносом Циципасом.

«Оцениваю шансы Хачанова в матче против Циципаса очень тяжело. Статистика говорит сама за себя: Карен играл с Циципасом пять раз — за все эти матчи выиграл у Стефаноса всего лишь два сета. Я не очень оптимистично оцениваю шансы на выход Хачанова в финал, но чем чёрт не шутит? Всякое может быть. Буду болеть и поддерживать Карена. Надеюсь, у него всё получится. Будет очень тяжело, но нужно бороться», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.