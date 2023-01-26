Андрей Рублёв вошёл в Совет игроков ATP

На официальном сайте ATP опубликовали новый Совет игроков. В него вошёл российский теннисист Андрей Рублёв (шестая ракетка мира).

Помимо Рублёва в Совет игроков вошли такие теннисисты, как болгарин Григор Димитров, испанцы Педро Мартинес Портеро и Бернабе Сапата Мираллес, голландец Уэсли Коольхоф, фин Харри Хелиеваара, аргентинец Педро Качин, австралиец Мэтью Эбден и завершивший карьеру эквадорец Николас Перейра.

На Открытом чемпионате Австралии Андрей Рублёв добрался до стадии четвертьфинале, где проиграл сербу Новаку Джоковичу со счётом 1:6, 2:6, 4:6. По пути к четвертьфиналу россиянин обыграл таких теннисистов, как австриец Доминик Тим, фин Эмиль Руусувуори, британец Даниэля Эванса и датчанин Хольгер Руне.