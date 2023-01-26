Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв вошёл в Совет игроков ATP

Андрей Рублёв вошёл в Совет игроков ATP
Комментарии

На официальном сайте ATP опубликовали новый Совет игроков. В него вошёл российский теннисист Андрей Рублёв (шестая ракетка мира).

Помимо Рублёва в Совет игроков вошли такие теннисисты, как болгарин Григор Димитров, испанцы Педро Мартинес Портеро и Бернабе Сапата Мираллес, голландец Уэсли Коольхоф, фин Харри Хелиеваара, аргентинец Педро Качин, австралиец Мэтью Эбден и завершивший карьеру эквадорец Николас Перейра.

На Открытом чемпионате Австралии Андрей Рублёв добрался до стадии четвертьфинале, где проиграл сербу Новаку Джоковичу со счётом 1:6, 2:6, 4:6. По пути к четвертьфиналу россиянин обыграл таких теннисистов, как австриец Доминик Тим, фин Эмиль Руусувуори, британец Даниэля Эванса и датчанин Хольгер Руне.

«Говорил себе: «Сыграй ещё один гейм!» Откровения Рублёва после поражения от Джоковича «Говорил себе: «Сыграй ещё один гейм!» Откровения Рублёва после поражения от Джоковича
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023