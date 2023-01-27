Стефанос Циципас выиграл второй сет у Карена Хачанова в 1/2 финала Australian Open
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Греческий теннисист Стефанос Циципас выиграл второй сет полуфинального матча Australian Open с россиянином Кареном Хачановым. Матч проходит на «Род Лэйвер Арене» в Мельбурне.
В первой партии Циципас победил, отдав сопернику шесть геймов. Во втором же сете теннисист из Греции выиграл со счётом 6:4.
Напомним, в другом полуфинальном матче Australian Open встретится пара Джокович (Сербия) — Пол (США). Новак Джокович обыграл в четвертьфинале российского теннисиста Андрея Рублёва, а американец Пол был сильнее соотечественника Бена Шелтона.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль, который покинул нынешний розыгрыш.
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