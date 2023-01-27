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Стефанос Циципас выиграл второй сет у Карена Хачанова в 1/2 финала Australian Open

Стефанос Циципас выиграл второй сет у Карена Хачанова в 1/2 финала Australian Open
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Греческий теннисист Стефанос Циципас выиграл второй сет полуфинального матча Australian Open с россиянином Кареном Хачановым. Матч проходит на «Род Лэйвер Арене» в Мельбурне.

В первой партии Циципас победил, отдав сопернику шесть геймов. Во втором же сете теннисист из Греции выиграл со счётом 6:4.

Напомним, в другом полуфинальном матче Australian Open встретится пара Джокович (Сербия) — Пол (США). Новак Джокович обыграл в четвертьфинале российского теннисиста Андрея Рублёва, а американец Пол был сильнее соотечественника Бена Шелтона.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль, который покинул нынешний розыгрыш.

Australian Open (м). 1/2 финала
27 января 2023, пятница. 06:45 МСК
Карен Хачанов
20
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
3-й сет
0 : 2
1 2 3 4 5
             
6 2 		4 2    
7 7 		6 3    
             
Стефанос Циципас
4
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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