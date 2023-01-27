Отец Новака Джоковича впервые объяснил своё появление на видео с фанатами с флагом России

Срджан Джокович, отец 21-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича, объяснил, как появился на скандальном видео с фанатами сына, которые растянули флаг России с изображением Владимира Путина.
«Я здесь только для того, чтобы поддержать своего сына. У меня не было намерения вызывать такие заголовки или срыв. Я был на улице с фанатами Новака и делал всё, чтобы отпраздновать его победу. Я фотографировался с фанатами и попался на этом. Моя семья пережила ужас войны, поэтому мы хотим только мира. Я решил, что буду смотреть оставшиеся матчи Новака из дома. Желаю отличного матча и, как всегда, буду болеть за своего сына», — приводит слова Срджана Джоковича Codesports.
Сегодня, 27 января, Новак Джокович сыграет в полуфинале Australian Open — 2023 с представителем США Томми Полом. В другом матче 1/2 финала играют российский теннисист Карен Хачанов и грек Стефанос Циципас.
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