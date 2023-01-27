Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Циципас: это те моменты, ради которых я усердно работал. Это больше, чем просто финал

Циципас: это те моменты, ради которых я усердно работал. Это больше, чем просто финал
Комментарии

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу над россиянином Кареном Хачановым в полуфинале Открытого чемпионата Австралии и выход в свой второй в карьере финал турниров «Большого шлема».

«Это те моменты, ради которых я усердно работал. Чтобы иметь возможность играть в таких финалах, которые имеют большее значение, чем просто финал. Это финал «Большого шлема». Я сражаюсь за первое место. Это детская мечта — однажды стать первым, я близок к этому.

Я рад, что эта возможность предоставляется мне здесь, в Австралии, а не где-то ещё, потому что это важное место. Так давайте сделаем это, парни. Вперёд!» — приводит слова Циципаса Tennis Majors.

В финале Открытого чемпионата Австралии Циципас сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия) — Томми Пол (США).

Как Циципас вообще это сделал? Видео розыгрыша, который теперь будет сниться Хачанову Как Циципас вообще это сделал? Видео розыгрыша, который теперь будет сниться Хачанову
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023