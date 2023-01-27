Циципас: это те моменты, ради которых я усердно работал. Это больше, чем просто финал

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу над россиянином Кареном Хачановым в полуфинале Открытого чемпионата Австралии и выход в свой второй в карьере финал турниров «Большого шлема».

«Это те моменты, ради которых я усердно работал. Чтобы иметь возможность играть в таких финалах, которые имеют большее значение, чем просто финал. Это финал «Большого шлема». Я сражаюсь за первое место. Это детская мечта — однажды стать первым, я близок к этому.

Я рад, что эта возможность предоставляется мне здесь, в Австралии, а не где-то ещё, потому что это важное место. Так давайте сделаем это, парни. Вперёд!» — приводит слова Циципаса Tennis Majors.

В финале Открытого чемпионата Австралии Циципас сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия) — Томми Пол (США).