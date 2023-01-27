«Мне нравится эта цифра». Циципас — о возможности возглавить рейтинг ATP
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Греческий теннисист Стефанос Циципас после выхода в финал Открытого чемпионата Австралии высказался о перспективе возглавить рейтинг ATP.
Напомним, в случае, если соперником Циципаса в финале станет Новак Джокович, его победитель возглавит мировой рейтинг.
«Это приятно звучит. Мне нравится эта цифра. Здесь всё зависит только от тебя», — приводит слова Циципаса Tennis Majors.
Ранее в полуфинальном поединке грек одолел российского теннисиста Карена Хачанова — 7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (6:8), 6:3. Джокович в эти минуты играет свой полуфинал с американцем Томми Полом.
На данный момент рейтинг ATP возглавляет 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас, который пропускает Открытый чемпионат Австралии из-за травмы.
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