Канадская журналистка раскритиковала Джоковича за долгие подачи в матче с Полом

Канадская журналистка Стефани Майлз опубликовала пост в социальных сетях, в котором раскритиковала 21-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича за долгую подачу в первом сете полуфинального матча Открытого чемпионата Австралии с американцем Томми Полом.

«Не понимаю, почему Джокович думает, что судья на вышке должен запускать таймер подачи только после того, как он вытрется полотенцем. Но, видимо, он так думает», — написала Майлз.

Отметим, что арбитр вынес предупреждение Джоковичу за эти задержки. Примечательно, что после данного предупреждения Новаку его соперник сделал два брейка, сравняв счёт в первом сете с 1:5. Тем не менее первый сет всё равно остался за Джоковичем — 7:5.