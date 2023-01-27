Канадская журналистка раскритиковала Джоковича за долгие подачи в матче с Полом
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Канадская журналистка Стефани Майлз опубликовала пост в социальных сетях, в котором раскритиковала 21-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича за долгую подачу в первом сете полуфинального матча Открытого чемпионата Австралии с американцем Томми Полом.
«Не понимаю, почему Джокович думает, что судья на вышке должен запускать таймер подачи только после того, как он вытрется полотенцем. Но, видимо, он так думает», — написала Майлз.
Отметим, что арбитр вынес предупреждение Джоковичу за эти задержки. Примечательно, что после данного предупреждения Новаку его соперник сделал два брейка, сравняв счёт в первом сете с 1:5. Тем не менее первый сет всё равно остался за Джоковичем — 7:5.
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