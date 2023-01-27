Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Циципас оценил возможных соперников по финалу Australian Open

Циципас оценил возможных соперников по финалу Australian Open
Комментарии

Греческий теннисист Стефанос Циципас после победы над россиянином Кареном Хачановым в полуфинале Открытого чемпионата Австралии (7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (6:8), 6:3) высказался о возможных соперниках по финальному матчу.

Напомним, Циципас сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия) — Томми Пол (США).

«В другой половине сетки два сильных соперника. Я не мог бы быть более готовым к этому моменту. Один из них выигрывал здесь много раз, другой — менее опытный игрок, меньше лет выступает в туре, но голоден до побед. Через несколько часов узнаем, кто выиграл. Для меня же это прекрасная возможность. Выйти в финал значит очень многое. Я начинал тут на первом юниорском «Шлеме», а сейчас вышел в мужской финал — это так же важно, как мои первые шаги на корте. Собираюсь воспользоваться этой возможностью и подготовиться к этому важному дню», — сказал Циципас на пресс-конференции.

«Пусть Циципас спросит Медведева, как обыграть Джоковича». Слова Хачанова после полуфинала «Пусть Циципас спросит Медведева, как обыграть Джоковича». Слова Хачанова после полуфинала
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023