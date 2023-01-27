Циципас оценил возможных соперников по финалу Australian Open

Греческий теннисист Стефанос Циципас после победы над россиянином Кареном Хачановым в полуфинале Открытого чемпионата Австралии (7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (6:8), 6:3) высказался о возможных соперниках по финальному матчу.
Напомним, Циципас сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия) — Томми Пол (США).
«В другой половине сетки два сильных соперника. Я не мог бы быть более готовым к этому моменту. Один из них выигрывал здесь много раз, другой — менее опытный игрок, меньше лет выступает в туре, но голоден до побед. Через несколько часов узнаем, кто выиграл. Для меня же это прекрасная возможность. Выйти в финал значит очень многое. Я начинал тут на первом юниорском «Шлеме», а сейчас вышел в мужской финал — это так же важно, как мои первые шаги на корте. Собираюсь воспользоваться этой возможностью и подготовиться к этому важному дню», — сказал Циципас на пресс-конференции.
- 27 января 2023
-
13:37
-
13:24
-
13:20
-
13:00
-
12:46
-
12:42
-
12:38
-
12:28
-
12:11
-
12:04
-
11:56
-
11:40
-
11:11
-
11:02
-
10:52
-
10:44
-
10:43
-
10:40
-
10:31
-
10:24
-
10:19
-
10:16
-
10:06
-
10:05
-
09:37
-
09:29
-
09:29
-
09:21
-
08:30
-
08:23
-
07:48
-
01:00
- 26 января 2023
-
23:33
-
23:10
-
22:30