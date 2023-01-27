Циципас оценил возможных соперников по финалу Australian Open

Греческий теннисист Стефанос Циципас после победы над россиянином Кареном Хачановым в полуфинале Открытого чемпионата Австралии (7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (6:8), 6:3) высказался о возможных соперниках по финальному матчу.

Напомним, Циципас сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия) — Томми Пол (США).

«В другой половине сетки два сильных соперника. Я не мог бы быть более готовым к этому моменту. Один из них выигрывал здесь много раз, другой — менее опытный игрок, меньше лет выступает в туре, но голоден до побед. Через несколько часов узнаем, кто выиграл. Для меня же это прекрасная возможность. Выйти в финал значит очень многое. Я начинал тут на первом юниорском «Шлеме», а сейчас вышел в мужской финал — это так же важно, как мои первые шаги на корте. Собираюсь воспользоваться этой возможностью и подготовиться к этому важному дню», — сказал Циципас на пресс-конференции.