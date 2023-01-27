«Пусть Циципас спросит Медведева, как обыграть Джоковича». Слова Хачанова после полуфинала

Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в финал Открытого чемпионата Австралии. В полуфинале Хачанов, посеянный на турнире под 18-м номером, проиграл представителю Греции Стефаносу Циципасу (3). Циципас одержал победу со счётом 7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (6:8), 6:3. Грек превзошёл россиянина как по эйсам (18 против 10), так и по активно выигранным очкам (66 против 46).

«Впечатления от турнира? Всегда смешанные чувства, когда заканчиваешь мэйджор или какой-то другой турнир на такой далёкой стадии. Конечно, я очень доволен, невероятно горжусь последними результатами. Второй подряд полуфинал ТБШ. Я мощно сражался. Я проигрывал в третьем сете, он подавал на матч. У него было два матчбола. Но я никогда не сдаюсь. Матч был напряжённый, очень высокого уровня. В важные моменты он взял важные очки. И победил, вот и всё», — сказал Хачанов на пресс-конференции.

— О чём думал уже после матча?

— Во время турнира чувствовал, как ведут себя болельщики. У меня были матчи на арене Джона Кейна. Вообще, болельщики больше поддерживали моих соперников. А в последнем матче на «Роде Лэйвере» и здесь, думаю, фанаты в равной степени поддерживали нас обоих. Они одарили меня любовью. Ценю эти моменты с российскими, армянскими болельщиками, с людьми, которые с флагами пришли меня поддержать. Почувствовал здесь очень, очень хорошую поддержку.

— Важно ли для тебя, что были и флаги Армении?

— Да, вы правы. Это чувство возникает где-то в сердце… Не знаю, как сказать по-английски. Благодарность, скажем так. Благодарность за поддержку. Ну и российские болельщики — им не позволили принести флаги, как и белорусам. Но я прекрасно их слышал. Российских болельщиков тоже было много, они кричали и всё время меня поддерживали. Счастлив, что все на корте дарили мне свою любовь до самого конца.

Карен Хачанов Фото: Darrian Traynor/Getty Images

— Чувствуешь, что потихоньку подбираешься к титулу ТБШ?

— Из такого всегда нужно выносить уроки, какой-то опыт, чтобы прогрессировать, двигаться вперёд, понимать, чего тебе не хватает и в чём соперник оказался лучше. Возможно, в некоторых ситуациях я мог бы сыграть лучше. Но так всегда бывает. В теннисе, к сожалению, не бывает ничьих. Побеждает только один, он и проходит дальше. Да, второй полуфинал ТБШ подряд. Я покидаю турнир с высоко поднятой головой. Отдохну пару дней, определю дальнейшее расписание со своей командой. Соберёмся, чтобы обсудить ситуации и моменты, над которыми надо поработать. Надеюсь, мне удастся сохранить веру, что в следующий раз я сделаю этот шаг [выйду в финал] — если, конечно, окажусь в такой ситуации.

— Будешь смотреть финал?

— Нет, если буду в том же временном поясе, то побуду с семьёй. Я не видел родных пять недель. А может, и посмотрю финал, почему нет? В конце концов, я люблю спорт, этот вид спорта. Да, может, посмотрю сперва полуфинал, кто выиграет, Новак или Пол, а потом — какой подход изберёт этот парень. Мне будет интересно посмотреть на это.

— Что может сделать Стефанос, чтобы победить Новака?

— Ну если Новак победит, давайте посмотрим матч [полуфинал]. На «Шлемах» из нашего поколения, по-моему, никто не побеждал его, кроме Даниила [Медведева] в финале US Open. Может, Стефанос должен позвонить Даниилу и спросить, что он делал в тот день (улыбается). Не знаю, что будет. Но вы можете посоветовать ему это, когда он придёт (смех в зале).

Циципас же в финале сыграет с победителем полуфинала Новак Джокович — Томми Пол.

«В другой половине сетки два сильных соперника. Я не мог бы быть более готовым к этому моменту. Один из них выигрывал здесь много раз, другой — менее опытный игрок, меньше лет выступает в туре, но голоден до побед. Через несколько часов узнаем, кто выиграл. Для меня же это прекрасная возможность. Выйти в финал значит очень многое. Я начинал тут на первом юниорском «Шлеме», а сейчас вышел в мужской финал — это так же важно, как мои первые шаги на корте. Собираюсь воспользоваться этой возможностью и подготовиться к этому важному дню.

— Какое твоё первое воспоминание с AO?

— Одно из первых — мы собрались с друзьями и рано утром смотрели по ТВ за игрой Фернандо Гонсалеса. Так вышло, что он был одним из любимых моих игроков. Мне просто нравилось, какой он взрывной, как бьёт по мячу. Он играл с Роджером [Федерером]. Вот что мне запомнилось. Это было до того, как я вышел на топ-уровень по юниорам.

— Когда ты впервые приехал в Мельбурн?

— В 2015-м. Впервые играл тут на юниорском турнире.

Стефанос Циципас Фото: Clive Brunskill/Getty Images

— В Мельбурне большая греческая диаспора. Крутая будет атмосфера, если Новак выйдет в финал?

— Да. Греция и Сербия — большие страны в теннисе. Сербия на карте — очень маленькая страна, как и Греция. Но у нас много хороших игроков. Таких, которые ведут страну за собой, если речь идёт о теннисе. Но страны не очень большие. Надеюсь, мы в Греции сможем достичь того же, что и они — выиграть много «Шлемов». Говорю «мы», поскольку хочу достичь этого с Марией. У меня чувство, что мы вместе можем добиться многого. Конечно, сейчас я сосредоточен на себе, но для меня важно, что двое могут дать стране надежду.

— Новак говорил, что не помнит тот финал на «Ролан Гаррос» [в 2021-м]. Пытается залезть в твою голову?

— Я тоже не помню. Финал? Нет, не помню.

— Тебе помогло, что коучинг разрешили?

— Ну, коучинг всегда существовал. Некоторые тренеры, может, не столь активно к нему прибегали. В моём случае он всегда был в отношении того, как мне нужно действовать, когда я на корте. Я рад, что за это перестали наказывать. Так и должно быть. Иначе непонятно, зачем тут тренер, если он не может поделиться с тобой своими видением и знаниями, когда ты играешь. Это вполне естественно в нашем спорте. Конечно, коучинг должен быть.

— Почему к этому финалу ты готов лучше, чем к «РГ»-2021?

— Я играю в отличный теннис. Наслаждаюсь своими действиями. Не вижу никаких негативных сторон в том, что я делаю. Даже если что-то не работает, я сохраняю оптимизм и позитив в любом случае, какой бы ни был исход, кто бы ни был соперником. Порой мне этого не хватало. Я искренне верю в то, чего способен добиться. Этого более чем достаточно. Я так и поступаю. Стремлюсь к этому каждый день. Не всё всегда идёт так, как я хочу. Но я выкладываюсь на 110%.

Стефанос Циципас Фото: Mark Kolbe/Getty Images

— Как тебе удаётся сохранять спокойствие?

— Всё начинается с уверенности в себе, в своих способностях, в том, чего можешь достичь. Когда начинаешь паниковать, испытывать недовольство своей игрой, то начинаешь расстраиваться. Такая тенденция сохраняется, особенно когда тебе не удаётся найти в себе решения. Я верю, что сейчас этого нет. Я в хороших отношениях с самим собой на корте. Вот благодаря чему так отношусь ко всему этому. Меньше огорчаюсь, чем раньше. Такие вещи не давали мне ничего полезного. Хотя это тоже опыт.

— А что было, когда ты на подаче коснулся линии ногой?

— Выяснилось, что я немного коснулся разделительной линии сбоку. Такое не слишком часто бывает в теннисе. Это нормально, когда наступаешь на линию. Да, ранее такое нечасто бывало со мной. Тактически я хотел это использовать. Не знаю, у меня чувство, что был совсем небольшой заступ, который прочитал линейный судья. Да, меня это немного расстроило, так как мне самому не казалось, что я сделал что-то подобное. Я внёс изменения, и это было в последний раз.

— Мечтал ли в детстве, что можешь выиграть «Шлем» и стать первой ракеткой мира?

— Я помню, как смотрел ТВ и говорил себе, что в один прекрасный день хочу там оказаться. Хочу восстановить это чувство в себе. Я понимал, что впереди долгий путь. Надо сделать определённые шаги, чтобы дать себе шанс сражаться на таком уровне. Но я очень сильно верил в это. Очень сильно. Во-первых, говорит твоё эго. Или оно есть, или его нет, понимаете? Я в детстве был уверен в себе. Слава богу, я хорошо выступал в своей стране. Начиная с этого я знал, что если выберусь из страны и буду соревноваться в других странах, европейских лигах, европейских турах, то докажу себе, что в действительности силён. И я был первой ракеткой мира по юниорам. Да, сейчас я хочу этого и во взрослом разряде.