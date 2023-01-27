Циципас: Греция и Сербия — маленькие на карте, но большие в теннисе

Греческий теннисист Стефанос Циципас после выхода в финал Открытого чемпионата Австралии высказался о возможном противостоянии с Новаком Джоковичем в решающем матче турнира.

«Греция и Сербия — большие страны в теннисе. Сербия на карте — очень маленькая страна, как и Греция. Но у нас много хороших игроков. Таких, которые ведут страну за собой, если речь идёт о теннисе. Но страны не очень большие. Надеюсь, мы в Греции сможем достичь того же, что и они — выиграть много «Шлемов». Говорю «мы», поскольку хочу достичь этого с Марией. У меня чувство, что мы вместе можем добиться многого. Конечно, сейчас я сосредоточен на себе, но для меня важно, что двое могут дать стране надежду», — сказал Циципас на пресс-конференции.