Джокович вышел в финал Australian Open в 10-й раз. Ранее он выигрывал все матчи за титул
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Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал Australian Open — 2023, в полуфинале обыграв американца Томми Пола со счётом 7:5, 6:1, 6:2. Это его 10-й выход в финал этого турнира.
Отметим, что серб до этого в девяти случаях одерживал победу в финале. Новак выигрывал Открытый чемпионат Австралии в 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 годах. В последнем финале Джокович обыграл россиянина Даниила Медведева — 7:5, 6:2, 6:2.
В финале этого розыгрыша Новак Джокович встретится с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, который в другом матче полуфинала в четырёх сетах одолел россиянина Карена Хачанова со счётом 7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (6:8), 6:3. Финал состоится 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн.
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