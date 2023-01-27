Кто победит на Australian Open — 2023 и станет первой ракеткой мира?

В Мельбурне продолжается Открытый чемпионат Австралии по теннису. 27 января определились финалисты турнира, а из борьбы за титул выбыли россиянин Карен Хачанов и американец Томми Пол. Поход за главным трофеем Australian Open продолжают грек Стефанос Циципас и серб Новак Джокович.
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Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль, который вылетел во втором круге, проиграв представителю США Маккензи Макдональду. Финалист прошлого года Даниил Медведев уступил американцу Себастьяну Корде в третьем раунде.
- 27 января 2023
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