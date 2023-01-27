Пол иронично прокомментировал поражение от Джоковича в полуфинале Australian Open

Американский теннисист Томми Пол с юмором высказался о поражении в полуфинале Открытого чемпионата Австралии от 21-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича — 5:7, 1:6, 2:6.

«Я хотел подавать и бить с лёта. Я ни разу не подал и не бил с лёта», — приводит слова Пола Tennis Majors.

В финале Открытого чемпионата Австралии Джокович сыграет с греком Стефаносом Циципасом, который ранее нанёс поражение россиянину Карену Хачанову.



Общий призовой фонд Australian Open составляет $ 51 млн. Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии у мужчин является экс первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль, который покинул этот розыгрыш Australian Open по итогам матча второго круга.