Пол иронично прокомментировал поражение от Джоковича в полуфинале Australian Open
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Американский теннисист Томми Пол с юмором высказался о поражении в полуфинале Открытого чемпионата Австралии от 21-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича — 5:7, 1:6, 2:6.
«Я хотел подавать и бить с лёта. Я ни разу не подал и не бил с лёта», — приводит слова Пола Tennis Majors.
В финале Открытого чемпионата Австралии Джокович сыграет с греком Стефаносом Циципасом, который ранее нанёс поражение россиянину Карену Хачанову.
Общий призовой фонд Australian Open составляет $ 51 млн. Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии у мужчин является экс первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль, который покинул этот розыгрыш Australian Open по итогам матча второго круга.
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