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Видеообзор победы Стефаноса Циципаса над Кареном Хачановым в 1/2 финала Australian Open

Видеообзор победы Стефаноса Циципаса над Кареном Хачановым в 1/2 финала Australian Open
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Греческий теннисист Стефанос Циципас нанёс поражение россиянину Карену Хачанову в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии — 7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (6:8), 6:3.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами матча Стефанос Циципас — Карен Хачанов.

Права на видео принадлежат Eurosport. Видео доступно на YouTube-канале Eurosport Tennis.

В финале соревнований Циципас сыграет с сербом Новаком Джоковичем. Финальный матч состоится 29 января. Напомним, Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, который покинул этот розыгрыш Australian Open по итогам матча второго круга.

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