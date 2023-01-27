Веснина — о Хачанове: он на двух ТБШ подряд вышел в полуфинал — показатель высокого уровня

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина подвела итоги выступления россиянина Карена Хачанова на Открытом чемпионате Австралии 2023 года. В полуфинале турнира он проиграл греку Стефаносу Циципасу со счётом 6:7 (2:7), 4:6, 7:6 (8:6), 3:6.
«Карен великолепно выступил на Australian Open. Он на двух турнирах «Большого шлема» подряд вышел в полуфинал, это показатель высокого уровня и класса, который он заметно повысил. Сегодня он проиграл сопернику, который был выше в рейтинге, с большим опытом выступления на таких стадиях турнира. Карену не хватило где-то холоднокровия, а где-то опыта. В некоторых моментах Циципас был точнее и увереннее.
Карен молодец, что вытащил третий сет, и казалось, что у него получится перевести игру в пятый сет, но Стефанос не дал этого сделать. Он настолько ровно и здорово отыграл четвёртый сет, что Карену было тяжело что-либо противопоставить, хотя матч был очень равный и одно-два очка могли решить исход встречи в первых сетах», – сказала Веснина Metaratings.
- 27 января 2023
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