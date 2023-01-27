Джокович — о фотографии отца с российским флагом: он думал, что фотографируется с сербами

21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович прокомментировал скандальную ситуацию, возникшую вокруг его отца Срджана Джоковича. После победы сына в четвертьфинале Australian Open Срджан сфотографировался с болельщиками с российским флагом с портретом Владимира Путина.
По итогам инцидента Федерация тенниса Австралии вынесла предупреждение Джоковичу-старшему, а посол Украины в Австралии попросил запретить Срджану посещать матчи Australian Open.
«К сожалению, неправильное толкование того, что произошло вчера, быстро разошлось. Конечно, меня это тоже задело. Я не знал об этом до вчерашнего вечера. И, конечно, я не был рад увидеть это. Мой отец, вся моя семья и я прошли через несколько войн в 90-е годы. Как заявил мой отец, мы никогда не поддержим насилие.
Мой отец собирался после каждого матча встретиться с моими фанатами на главной площади здесь, на Открытом чемпионате Австралии по теннису, чтобы поблагодарить их за поддержку, отдать им дань уважения и сделать фотографии. На этом фото он просто проходил мимо. Вокруг было много сербских флагов. Он думал, что фотографируется с кем-то из Сербии. Эта группа людей неправильно использовала его в этой ситуации», — приводит слова Джоковича Daily Mail.
- 27 января 2023
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