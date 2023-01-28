«Назвал бы своего ребёнка Танаси». Ник Кирьос ответил на забавный вопрос от подписчика

Финалист Уимблдона-2022, 21-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос ответил на забавный вопрос от подписчика.

Кирьос проводил в своих социальных сетях рубрику «Вопрос – Ответ». «Если бы ты мог спасти только одного человека, кого бы ты спас Костен (Костен Хатци – девушка Кирьоса. – Прим. «Чемпионата») или Танаси Коккинакиса?» — спросил один из пользователей.

«Думаю, что завёл бы ребёнка и назвал бы его Танаси, чтобы спасти свою девочку», — ответил Ник, добавив эмодзи «смех до слёз».

Кирьос и Коккинакис – близкие друзья, в 2022 году они сенсационно выиграли Открытый чемпионат Австралии в парном разряде.

Перед стартом Australian Open – 2023 стало известно, что в колене австралийца образовалась киста, ставшая результатом небольшого надрыва мениска. В первом круге турнира Кирьос должен был играть с россиянином Романом Сафиуллиным, но в результате снялся из-за травмы.