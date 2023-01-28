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Рыбакина прервала серию Соболенко из 20 выигранных сетов кряду

Рыбакина прервала серию Соболенко из 20 выигранных сетов кряду
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина повела по сетам в противостоянии с представительницей Беларуси Ариной Соболенко в финале Открытого чемпионата Австралии. Первая партия завершилась со счётом 6:4 в пользу Рыбакиной.

Таким образом, прервалась серия Арины Соболенко из 20 выигранных сетов подряд. В 2023 году белоруска одержала 10 побед, не потерпев ни одного поражения. Она взяла титул в Аделаиде и без потерь сетов прошла по сетке Australian Open.

Финал Открытого чемпионата Австралии проходит на центральном корте турнира — арене Рода Лэйвера на хардовом покрытии. Елена Рыбакина уже выигрывала турнир «Большого шлема». Она побеждала на Уимблдоне. Для Арины Соболенко это первый финал на мэйджорах.

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