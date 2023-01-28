«Мой мальчик пришёл посмотреть, как я работаю!» Беккер опубликовал милое фото с сыном

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер опубликовал в социальных сетях милое фото со старшим сыном Элиасом.

«Так рад, что мой мальчик пришёл посмотреть, как я работаю!» — подписал фото Беккер.

Фото: из личного архива Бориса Беккера

Беккер работает экспертом на немецком Eurosport. В данный момент он обозревает женский финал Открытого чемпионата Австралии – 2023, в котором сошлись белоруска Арина Соболенко и казахстанка Елена Рыбакина.

Напомним, в апреле 2022 года 55-летний Беккер был осуждён и заключён в тюрьму на два года и шесть месяцев лондонским судом за сокрытие активов на сотни тысяч фунтов стерлингов после того, как его объявили банкротом. Он отвергал все обвинения, связанные с судебным разбирательством. В середине декабря легендарного теннисиста депортировали в Германию, так как его кандидатура была одобрена в рамках программы, направленной на снижение нагрузки на британские тюрьмы. Он не имеет права приезжать в Великобританию 10 лет.