Рыбакина vs Соболенко! Битва за трофей. На Australian Open будет новая чемпионка. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 13-го игрового дня Australian Open – 2023. В субботу пройдут финалы в женском одиночном разряде и у девушек-юниорок. Утром состоится российская битва за трофей между 15-летними Миррой Андреевой и Алиной Корнеевой. Кто-то из них завоюет пятый в истории нашего тенниса титул в этом разряде после Анастасии Павлюченковой (2006, 2007), Ксении Первак (2009) и Елизаветы Куличковой (2014). Ну а в женском финале сразятся Елена Рыбакина из Казахстана и белоруска Арина Соболенко. Никто из них до этого не играл в решающем матче АО, так что сейчас будет новая чемпионка. В официальных встречах Соболенко ведёт 3-0. Все подробности – в нашем текстовом онлайне!
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Продолжается упорная борьба у девушек. Сейчас счёт 2:2, подаёт Корнеева.
Повела Корнеева на старте матча с брейком — 2:0, но Андреева сделала обратный брейк — 2:1.
Девушки начали
Матч начался. Следить за его ходом можно в нашем онлайн-табло.
Теперь за всю историю АО будет 5 чемпионок из России среди девушек и три финалистки. Как Мирра Андреева и Алина Корнеева поделят эти звания — узнаем скоро. А вот как сыграли россиянки на АО в прошлые годы:
2006 Анастасия Павлюченкова
2007 Анастасия Павлюченкова
2009 Ксения Первак
2014 Елизавета Куличкова
Финалистки (2):
2002 Мария Шарапова
2012 Юлия Путинцева
Сегодня одна из российских юниорок — Мирра Андреева и Алина Корнеева — станет 5-й по счёту нашей победительницей в истории турнира.
Вот как выглядит расписание субботних матчей на центральном корте. Всё начнётся с российского дерби в соревновании девушек, а затем пройдёт финал среди женщин:
4:00. М.Андреева (Россия, 7) — Корнеева (Россия, 9)
11:30. Рыбакина (Казахстан, 22) — Соболенко (Беларусь, 5)
Начался новый игровой день на Australian Open — 2023.
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