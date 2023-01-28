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Матчи Рыбакиной, Соболенко: онлайн-трансляция Australian Open, где смотреть, когда начало, сетка, расписание

Рыбакина vs Соболенко! Битва за трофей. На Australian Open будет новая чемпионка. LIVE!
Даниил Сальников
Рыбакина и Соболенко
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В субботу проведут сражения участницы финалов среди женщин и среди девушек. Все подробности — в нашей трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 13-го игрового дня Australian Open – 2023. В субботу пройдут финалы в женском одиночном разряде и у девушек-юниорок. Утром состоится российская битва за трофей между 15-летними Миррой Андреевой и Алиной Корнеевой. Кто-то из них завоюет пятый в истории нашего тенниса титул в этом разряде после Анастасии Павлюченковой (2006, 2007), Ксении Первак (2009) и Елизаветы Куличковой (2014). Ну а в женском финале сразятся Елена Рыбакина из Казахстана и белоруска Арина Соболенко. Никто из них до этого не играл в решающем матче АО, так что сейчас будет новая чемпионка. В официальных встречах Соболенко ведёт 3-0. Все подробности – в нашем текстовом онлайне!

Australian Open – 2023. Девушки. Сетка
Australian Open – 2023. Женщины. Сетка
Australian Open — девушки. Финал
28 января 2023, суббота. 04:10 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
3 		   
2 		   
         
Алина Корнеева
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
Australian Open (ж). Финал
28 января 2023, суббота. 11:30 МСК
Елена Рыбакина
25
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Арина Соболенко
5
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Девушки начали
Live Даниил Сальников

Продолжается упорная борьба у девушек. Сейчас счёт 2:2, подаёт Корнеева.

04:28 Даниил Сальников

Повела Корнеева на старте матча с брейком — 2:0, но Андреева сделала обратный брейк — 2:1.

04:14 Даниил Сальников

Девушки начали

Матч начался. Следить за его ходом можно в нашем онлайн-табло.

Australian Open — девушки. Финал
28 января 2023, суббота. 04:10 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
3 		   
2 		   
         
Алина Корнеева
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
04:12 Даниил Сальников

Теперь за всю историю АО будет 5 чемпионок из России среди девушек и три финалистки. Как Мирра Андреева и Алина Корнеева поделят эти звания — узнаем скоро. А вот как сыграли россиянки на АО в прошлые годы:

Россиянки-чемпионки АО среди девушек (4):
2006 Анастасия Павлюченкова
2007 Анастасия Павлюченкова
2009 Ксения Первак
2014 Елизавета Куличкова

Финалистки (2):
2002 Мария Шарапова
2012 Юлия Путинцева
04:09 Даниил Сальников

Сегодня одна из российских юниорок — Мирра Андреева и Алина Корнеева — станет 5-й по счёту нашей победительницей в истории турнира.

Такого никогда не было! Наши юниорки разыграют на АО русский финал Такого никогда не было! Наши юниорки разыграют на АО русский финал
04:04 Даниил Сальников

Вот как выглядит расписание субботних матчей на центральном корте. Всё начнётся с российского дерби в соревновании девушек, а затем пройдёт финал среди женщин:

Rod Laver Arena
4:00. М.Андреева (Россия, 7)Корнеева (Россия, 9)
11:30. Рыбакина (Казахстан, 22) — Соболенко (Беларусь, 5)
04:02 Даниил Сальников

Начался новый игровой день на Australian Open — 2023.

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