Рыбакина vs Соболенко! Битва за трофей. На Australian Open будет новая чемпионка. LIVE!

В субботу проведут сражения участницы финалов среди женщин и среди девушек. Все подробности — в нашей трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 13-го игрового дня Australian Open – 2023. В субботу пройдут финалы в женском одиночном разряде и у девушек-юниорок. Утром состоится российская битва за трофей между 15-летними Миррой Андреевой и Алиной Корнеевой. Кто-то из них завоюет пятый в истории нашего тенниса титул в этом разряде после Анастасии Павлюченковой (2006, 2007), Ксении Первак (2009) и Елизаветы Куличковой (2014). Ну а в женском финале сразятся Елена Рыбакина из Казахстана и белоруска Арина Соболенко. Никто из них до этого не играл в решающем матче АО, так что сейчас будет новая чемпионка. В официальных встречах Соболенко ведёт 3-0. Все подробности – в нашем текстовом онлайне!