Арина Соболенко стала чемпионкой Australian Open — 2023, в финале обыграв Елену Рыбакину

Пятая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко завоевала титул на Открытом чемпионате Австралии – 2023.

В решающем матче Соболенко (5) со счётом 4:6, 6:3, 6:4 обыграла чемпионку Уимблдона-2022 представительницу Казахстана Елену Рыбакину (22). Поединок продлился 2 часа 29 минут. Соболенко 17 раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из 13. На счету Рыбакиной девять эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из семи заработанных. Соболенко допустила 27 невынужденных ошибок, Рыбакина — 22.

Общий призовой фонд Australian Open — 2023 составил $ 51 384 291. В 2022 году его выиграла завершившая карьеру в статусе первой ракетки мира австралийка Эшли Барти.