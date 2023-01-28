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24-летняя Арина Соболенко завоевала дебютный титул на турнире «Большого шлема»

24-летняя Арина Соболенко завоевала дебютный титул на турнире «Большого шлема»
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Пятая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко завоевала дебютный титул на турнире «Большого шлема».

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