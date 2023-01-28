Соболенко — 29-я теннисистка в Открытой эре, выигравшая Открытый чемпионат Австралии

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей Открытого чемпионата Австралии. Напомним, в Мельбурне Соболенко (5) завоевала дебютный титул на турнире «Большого шлема». В решающем матче Соболенко (5) со счётом 4:6, 6:3, 6:4 обыграла чемпионку Уимблдона-2022 представительницу Казахстана Елену Рыбакину (22). Поединок продлился 2 часа 29 минут.

Соболенко — 29-я теннисистка в Открытой эре, которой удалось выиграть этот турнир, сообщает OptaAce.

Ранее лучшими достижениями Соболенко на ТБШ были полуфиналы на US Open в 2021 и 2022 годах и полуфинал Уимблдона в 2021-м.

Общий призовой фонд Australian Open — 2023 составил $ 51 384 291. В 2022 году его выиграла завершившая карьеру в статусе первой ракетки мира австралийка Эшли Барти.