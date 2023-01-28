Тарпищев объяснил, за счёт чего Соболенко обыграла Рыбакину в финале Australian Open

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о победе Арины Соболенко в финале Открытого чемпионата Австралии.



«Хороший финал был: интригующий и упорный, с разными возможностями. В конце, наверное, чуть больше мощность в игре Соболенко решила. В начале она не так удачно подавала, как в конце. И всё-таки с задней линии находила варианты усиливать свою игру. Но, в принципе — это удача. Рыбакина также заслужила победу, потому что играла очень прилично. Считаю, что Собаленко чуть больше повезло.



На самом деле, можно сказать, что обе спортсменки реально на протяжении последних двух лет зарекомендовали себя, как одни из лидеров мирового тенниса. По заслугам Рыбакина выиграла в прошлом году Уимблдон, а сейчас выиграла Собаленко. Реально конкуренция у женщин большая, но я предпочтение отдал бы Свёнтек по стабильности результатов и разнообразии технических приёмов. Но тем интересен теннис», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.