Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тарпищев объяснил, за счёт чего Соболенко обыграла Рыбакину в финале Australian Open

Тарпищев объяснил, за счёт чего Соболенко обыграла Рыбакину в финале Australian Open
Комментарии

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о победе Арины Соболенко в финале Открытого чемпионата Австралии.

«Хороший финал был: интригующий и упорный, с разными возможностями. В конце, наверное, чуть больше мощность в игре Соболенко решила. В начале она не так удачно подавала, как в конце. И всё-таки с задней линии находила варианты усиливать свою игру. Но, в принципе — это удача. Рыбакина также заслужила победу, потому что играла очень прилично. Считаю, что Собаленко чуть больше повезло.

На самом деле, можно сказать, что обе спортсменки реально на протяжении последних двух лет зарекомендовали себя, как одни из лидеров мирового тенниса. По заслугам Рыбакина выиграла в прошлом году Уимблдон, а сейчас выиграла Собаленко. Реально конкуренция у женщин большая, но я предпочтение отдал бы Свёнтек по стабильности результатов и разнообразии технических приёмов. Но тем интересен теннис», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023