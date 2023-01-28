«Арина, за тебя!» Появилось видео, на котором Лукашенко празднует победу Соболенко на AO

В официальном телеграм-канале пресс-службы президента Беларуси Александра Лукашенко опубликовано видео, на котором запечатлено то, как политик празднует победу белоруски Арины Соболенко на Открытом чемпионате Австралии – 2023.

«Теперь всё у Арины есть! Надо пожелать ей личного счастья, здоровья и новых побед. Поздравляем! Арина, за тебя!» — сказал Лукашенко, поднимая рюмку. Рядом с президентом сидит бывший президент Федерации тенниса Беларуси Сергей Тетерин.

В решающем матче AO Соболенко (5) со счётом 4:6, 6:3, 6:4 обыграла чемпионку Уимблдона-2022 представительницу Казахстана Елену Рыбакину (22). Поединок продлился 2 часа 29 минут. Арина получит $ 1 998 278 млн за победу на Открытом чемпионате Австралии – 2023, а также 2 тыс. рейтинговых очков.