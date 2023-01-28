Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Арина, за тебя!» Появилось видео, на котором Лукашенко празднует победу Соболенко на AO

«Арина, за тебя!» Появилось видео, на котором Лукашенко празднует победу Соболенко на AO
Комментарии

В официальном телеграм-канале пресс-службы президента Беларуси Александра Лукашенко опубликовано видео, на котором запечатлено то, как политик празднует победу белоруски Арины Соболенко на Открытом чемпионате Австралии – 2023.

«Теперь всё у Арины есть! Надо пожелать ей личного счастья, здоровья и новых побед. Поздравляем! Арина, за тебя!» — сказал Лукашенко, поднимая рюмку. Рядом с президентом сидит бывший президент Федерации тенниса Беларуси Сергей Тетерин.

В решающем матче AO Соболенко (5) со счётом 4:6, 6:3, 6:4 обыграла чемпионку Уимблдона-2022 представительницу Казахстана Елену Рыбакину (22). Поединок продлился 2 часа 29 минут. Арина получит $ 1 998 278 млн за победу на Открытом чемпионате Австралии – 2023, а также 2 тыс. рейтинговых очков.

Потрясающий камбэк Соболенко в финале АО! Вместе с главным трофеем Арина получила $ 2 млн Потрясающий камбэк Соболенко в финале АО! Вместе с главным трофеем Арина получила $ 2 млн
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023