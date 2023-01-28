Виктория Азаренко отреагировала на победу Арины Соболенко на Australian Open — 2023

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко поздравила соотечественницу Арину Соболенко с победой на Открытом чемпионате Австралии – 2023.

«Потрясающе! Поздравляю! Какая же заслуженная победа и прохождение всего турнира! Это впечатляет», — написала Азаренко в своих социальных сетях, добавив эмодзи «сердце».

Напомним, в решающем матче Australian Open Соболенко (5) со счётом 4:6, 6:3, 6:4 обыграла чемпионку Уимблдона-2022 представительницу Казахстана Елену Рыбакину (22). Поединок продлился 2 часа 29 минут. Арина получит $ 1 998 278 млн за победу на Открытом чемпионате Австралии – 2023, а также 2 тыс. рейтинговых очков. До выступления в Мельбурне Арина также стала чемпионкой турнира WTA-500 в Аделаиде (Австралия).