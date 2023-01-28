Веснина: выход в 1/2 — уже как третье место для теннисистов, матчи за него не нужны

Олимпийская чемпионка 2016 года Елена Веснина поделилась мнением о целесообразности проведения матчей за третье место на турнирах «Большого шлема».
«Нужно ли сделать в турнирах «Большого шлема» матчи за третье место? Нет, конечно. В теннисе такого матча нет, игроки к этому уже привыкли и готовы. Поэтому выход в полуфинал – априори уже как третье место для теннисистов. Да, там ты проиграл, но дошёл до второй недели турнира «Большого шлема», а туда мало и редко кто добирается. Это очень большое достижение.
Хачанов в том году дошёл до 1/16 финала Australian Open, а в этом году улучшил свой результат. Это тоже говорит о многом, каждый теннисист хочет из года в год улучшать свой результат и повышать свой уровень. Хачанов теперь будет перед собой, как все теннисисты, ставить цель – выходить только в финал. То, что он уже два турнира «Большого шлема» подряд доходит до полуфинала – очень хороший показатель. Уровень повышается», – приводит слова Весниной Metaratings.ru.
- 28 января 2023
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