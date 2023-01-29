Тарпищев: у Медведева был срыв на AO, но не провал, Хачанов сыграл выше всяких похвал

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев подвёл итоги выступления российских теннисистов на Открытом чемпионате Австралии.
«Рублёв выступил в силу своего рейтинга. Ничего не завалил, выиграл то, что должен был выиграть. В этом плане всё в порядке.
У Медведева, конечно, был срыв, что он проиграл. Но это всё-таки рабочий вариант, потому что нельзя считать это каким-то провалом. Медведев из-за травм в прошлом году пропустил много времени. А по качеству игры он мне в целом понравился. Единственно, не было стабильности. Но она приходит как раз за счёт нервной системы, которая у него ещё не наиграна в соревнованиях.
Хачанов — выше всяких похвал. Он осенью поменял тренера по физподготовке. Они провели хорошую работу, и, пожалуй, у него это лучшее выступление за последние четыре года. Надеюсь, что он будет в этом году в мировой десятке. Складывается, что так и должно быть. Считаю, что всё нормально», — цитирует Тарпищева Газета.Ru.
- 29 января 2023
-
16:49
-
16:24
-
16:22
-
16:14
-
15:47
-
15:38
-
15:33
-
15:27
-
15:24
-
15:22
-
15:13
-
15:11
-
15:10
-
15:06
-
15:05
-
15:02
-
14:59
-
14:53
-
14:52
-
14:52
-
14:45
-
14:44
-
14:44
-
14:43
-
14:42
-
14:08
-
13:47
-
13:36
-
13:32
-
13:25
-
12:52
-
12:41
-
12:40
-
12:38
-
12:31