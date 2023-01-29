Тарпищев: у Медведева был срыв на AO, но не провал, Хачанов сыграл выше всяких похвал

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев подвёл итоги выступления российских теннисистов на Открытом чемпионате Австралии.

«Рублёв выступил в силу своего рейтинга. Ничего не завалил, выиграл то, что должен был выиграть. В этом плане всё в порядке.



У Медведева, конечно, был срыв, что он проиграл. Но это всё-таки рабочий вариант, потому что нельзя считать это каким-то провалом. Медведев из-за травм в прошлом году пропустил много времени. А по качеству игры он мне в целом понравился. Единственно, не было стабильности. Но она приходит как раз за счёт нервной системы, которая у него ещё не наиграна в соревнованиях.



Хачанов — выше всяких похвал. Он осенью поменял тренера по физподготовке. Они провели хорошую работу, и, пожалуй, у него это лучшее выступление за последние четыре года. Надеюсь, что он будет в этом году в мировой десятке. Складывается, что так и должно быть. Считаю, что всё нормально», — цитирует Тарпищева Газета.Ru.