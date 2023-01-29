«Мы создали монстра». Ник Кирьос обратился к Австралии после 10-го титула Новака Джоковича

Финалист Уимблдона-2022, 21-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на победу серба Новака Джоковича на Открытом чемпионате Австралии – 2023. Это 10-й титул Джоковича в Мельбурне.
В решающем матче AO-2023 Джокович со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) обыграл четвёртую ракетку мира грека Стефаноса Циципаса. По пути к титулу Новак Джокович также расправился с Роберто Карбальес-Баэной, Энзо Куако, Григором Димитровым, Алексом де Минором, Андреем Рублёвым и Томми Полом.
«Ха-ха-ха. Я говорил вам. Мы создали монстра. Отличная работа, Новак. Сидел на своём диване и наслаждался этим шоу, впитывая его в себя. Он легко выиграет 28 «Шлемов», — написал Кирьос в своих социальных сетях.
Отметим, что Джокович пропустил прошлогодний турнир из-за того, что власти Австралии депортировали его из страны из-за визового скандала.
- 29 января 2023
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