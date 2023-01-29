Джокович взял 10-й АО и стал 1-й ракеткой мира! Теперь у него с Надалем по 22 «Шлема»

Вот и подошёл к концу 111-й по счёту розыгрыш Открытого чемпионата Австралии. В воскресенье состоялся главный матч турнира, в котором сошлись третий и четвёртый номера посева – Стефанос Циципас и Новак Джокович. Для серба этот финал стал 10-м на АО, а для Циципаса – первым в карьере. Разница в возрасте между финалистами составляет 11 лет. Когда Джокович играл в своём первом АО в 2005 году, Стефаносу было всего шесть лет.

Итоги 14-го дня. 29 января, воскресенье

Нынешний турнир довольно быстро лишился двух первых номеров посева – прошлогоднего чемпиона Рафаэля Надаля (1) и финалиста Итогового чемпионата – 2022 Каспера Рууда (2). К тому же в соревновании не участвовал лидер рейтинга – испанец Карлос Алькарас, получивший травму. А вот Джокович (4) и Циципас (3) после выхода в лидеры турнира уверенно добрались до решающего матча. Поэтому неудивительно, что именно эти игроки должны были в воскресенье разыграть не только титул АО-2023, но и звание первой ракетки мира. Напомним, Алькарас поднялся на первую строчку рейтинга ATP после своей феноменальной победы на US Open – 2022, закончил сезон лидером и продержался на первой позиции ровно 20 недель. И теперь он освободил место на теннисном троне.

24-летний Стефанос Циципас второй раз в карьере пробился в финал турнира «Большого шлема» и первый раз – в Австралии. До этого грек трижды был в полуфинале АО, но никак не мог продвинуться дальше. В 2019 году он проиграл в трёх сетах Надалю, получив от испанца в конце ещё и «баранку». В 2021 году также в трёх партиях со Стефаносом разобрался Даниил Медведев, а в 2022-м Циципас впервые взял сет в полуфинале АО, но всё равно в итоге проиграл Медведеву в четырёх партиях. В этот раз грек блестяще прошёл по австралийской сетке и добрался до решающего матча, отдав соперникам только три партии – две Яннику Синнеру (15) в четвёртом круге и одну Карену Хачанову (18) в полуфинале. Кроме того, Стефанос наколотил за шесть матчей 69 эйсов, что являлось третьим показателем на турнире после американца Бена Шелтона (85) и россиянина Карена Хачанова (83). Больше за турнир Циципас наколотил только на АО-2019 – 94 эйса.

35-летний Новак Джокович уже давно носит неофициальное звание теннисного короля Австралии. Здесь сербу нет равных. Он уже побил практически все возможные рекорды. У него в активе девять побед на АО и самая продолжительная серия выигранных матчей. Она началась в 2019 году и к нынешнему финалу с Циципасом достигла 27 матчей. Так, Новак обошёл предыдущую рекордсменку АО в одиночном разряде Монику Селеш – 26 (1991–1999). Далее следуют Андре Агасси – 25 (2000–2004), Мартина Хингис – 25 (1997–2000) и предыдущее достижение Новака – 22 (2011–2014). Для Джоковича это уже 33-й финал «Шлема» в карьере, что является рекордом среди мужчин. Так Новак догнал Серену Уильямс – у которой тоже 33 финала. Больше лишь у Крис Эверт – 34.

У Новака и Стефаноса уже накопилась довольно богатая история личных встреч. До финала в Мельбурне они сыграли 12 официальных матчей, и счёт был 10-2 в пользу серба. Причём поначалу грек повёл в личных встречах — 2-1, выиграв на «Мастерсах» в Торонто-2018 и Шанхае-2019. Но затем серб неизменно побеждал в девяти последующих поединках. Была, правда, ещё победа Циципаса на показательном предсезонном турнире в Абу-Даби на стыке 2019 и 2020 годов, но она в общий зачёт не идёт.

Ну а главный до этого матч между теннисистами прошёл в финале «Ролан Гаррос» – 2021. Любопытно, что оба теннисиста в преддверии нынешнего финала сделали вид, что не помнят того поединка. Сначала Джокович про него забыл, давая интервью на корте, а потом «память отшибло» у Циципаса. И это неудивительно, ведь тогда грек повёл 2:0 по сетам, но не удержал преимущество и проиграл – 2:3.

Стоит отметить, что перед финалом АО-2023 Джокович отставал от Надаля по количеству титулов на «Шлемах». У испанца – 22, а у Новака было 21. Многократный чемпион мэйджоров Джон Макинрой высказал мнение, что у Циципаса есть шансы помешать Джоковичу сравняться с Надалем: «Я думаю, что для тенниса будет здорово, если Циципас возьмёт титул, я действительно верю в это, хоть и считаю Джоковича безусловным фаворитом. Для меня это беспроигрышная ситуация, потому что, если Новак выиграет, он сравняется с Рафой по турнирам «Большого шлема». Он предоставит нам множество тем для обсуждений перед Открытым чемпионатом Франции. Циципас играет достаточно хорошо, чтобы предложить качественный уровень тенниса, и психологически он в хорошем состоянии. Даже когда он провалил третий сет против Карена Хачанова, он всё равно легко выиграл тот матч. Но всё же, чтобы одолеть Новака, ему понадобится много, может быть, слишком много усилий. Если победит Циципас, это будет похоже на то, что новое поколение рождается. Мужскому теннису нужна новая кровь, это точно», — цитирует Макинроя Eurosport.

Матч начался с ошибок Циципаса на своей подаче. Джокович заработал двойной брейк-пойнт, и грек с большим трудом вытащил свой гейм. Однако в следующий раз Новак уже использовал свой шанс, при этом ему очень помог соперник, который на брейк-пойнте допустил двойную – 3:1. После этого серб уверенно довёл партию до победы – 6:3 за 38 минут. Стоит отметить, что у Стефаноса были проблемы на подаче. Он попадал первым мячом в 60% случаев, в то время как у Джоковича этот показатель был 72%. Кроме того, Циципас выиграл только 4 мяча из 10 на своей второй подаче.

Права на видео принадлежат Tennis Australia (ITF). Посмотреть его можно на YouTube-канале Australian Open TV.

Второй сет Стефанос начал активнее, уже стал создавать некоторые проблемы сербу, и тот занервничал. При счёте 3:3 на подаче Циципаса в одном из розыгрышей Джокович упал, догоняя уходящий мяч. Серб поднялся, показал, что всё в порядке, игра продолжилась. Но что-то внутри него изменилось. Новак стал кричать, разговаривать с собой и обращаться к своему боксу. С тренером Гораном Иванишевичем у теннисиста произошёл диалог жестов, понятный только им.

При счёте 4:5 на подаче Джоковича развернулась отчаянная борьба, и грек впервые за матч получил брейк-пойнт, который одновременно был и сетболом. К тому же серб сорвал первую подачу. Вот это был шанс! Однако Стефанос сыграл пассивно и упустил реальную возможность сравнять счёт по сетам – 5:5. Дело дошло до тай-брейка, где надёжнее сыграл Новак – 7:6 (7:4) за 1 час 11 минут. Так серб оказался в сете от титула.

Права на видео принадлежат Tennis Australia (ITF). Посмотреть его можно на YouTube-канале Australian Open TV.

Третий сет начался с долгожданного брейка Циципаса – 1:0. Но Джокович не дал сопернику поверить в возможность перевернуть ход матча. Серб тут же вернул подачу – 1:1, и дальше теннисисты уверенно контролировали свои геймы. Дело во второй раз дошло до тай-брейка, и там снова сильнее оказался Новак – 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) ровно за три часа.

Так Новак Джокович в 10-й юбилейный раз выиграл титул на АО, сравнялся с Надалем по числу «Шлемов» — 22 и снова стал первой ракеткой мира! За свою победу Новак получил чек на $ 2 млн. Потрясающе!

Мужчины. Финал

Джокович (Сербия, 4) – Циципас (Греция, 3) – 6:3, 7:6, 7:6.



Подробнее. Джокович (Сербия, 4) – Циципас (Греция, 3) – 6:3, 7:6, 7:6.

На этом теннисный тур покидает гостеприимную Австралию и разъезжается по всему миру. Следующие крупные старты – мартовские «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами. Но Джокович там может не сыграть – всё по-прежнему из-за своей позиции по вакцинации.