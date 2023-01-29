«Король — он и есть король». Камельзон — о Джоковиче после победы на Australian Open

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон высказался о победе Новака Джоковича над греком Стефаносом Циципасом в финале Открытого чемпионата Австралии.



«Циципас играл блестяще — на полную катушку. Игра была равная, но мастерства побед Джоковича пока ни у кого нет. Джокович — это Джокович. Король — он и есть король. Поздравляю Новака с этой победой!



Циципас был молодцом, соответствовал этому финалу. Поздравляю его команду: второе место в Австралии — высочайшее достижение. Но болельщики во всём мире хотели победу Джоковича — он всем эту победу и дал», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

По пути к титулу Новак Джокович также расправился с Роберто Карбальес-Баэной, Энзо Куако, Григором Димитровым, Алексом де Минором, Андреем Рублёвым и Томми Полом.