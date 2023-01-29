Чесноков: немыслимо, что творит Джокович. Качество тенниса в финале АО — феноменальное

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков высказался о победе Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата Австралии.
«Новак играет сейчас вообще нереально здорово. Просто нереально! Что он творит в своём возрасте — это немыслимо. Ему в этом году исполнится 36 лет. Выигрывает тогда, когда захочет. Один брейк сделал Циципас в третьем сете и на своей подаче повёл 30-0. Казалось, дай подышать Циципасу. Нет, сделал обратный брейк. Джокович не даёт расслабиться своим соперникам.
Темп игры в финале был космическим. Два игрока играли на таком пределе. Качество тенниса тоже было феноменальное. Джокович сейчас обрёл потрясающую форму!» — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 29 января 2023
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