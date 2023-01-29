Новак Джокович: это послание молодым игрокам — вы должны мечтать, несмотря ни на что!

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович обратился к юным игрокам из небольших стран после 10-й победы на Открытом чемпионате Австралии.

В решающем матче AO-2023 Джокович со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) обыграл четвёртую ракетку мира грека Стефаноса Циципаса.

«Несколько слов о Сербии. У нас не так много игроков, на которых можно ориентироваться. Так что это послание молодым игрокам: вы должны мечтать, несмотря ни на что. Неважно, из какой вы страны, какое у вас было детство: чем больше сложностей и препятствий в детстве, тем больше шансов пробиться и оказаться на таком уровне. Не позволяйте никому отнимать ваши мечты. Если вы найдёте хотя бы одного человека, кто способен в вас поверить, то держитесь за него, несмотря ни на что», — сказал Джокович в интервью на корте.