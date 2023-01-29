Турсунов – о Бенчич: благодарен за то, что она доверяет мне, позволяет вносить изменения

Российский тренер Дмитрий Турсунов, работающий в данный момент с швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич, высказался о выступлении своей подопечной на прошедшем Открытом чемпионате Австралии.

Напомним, в матче четвёртого круга Бенчич проиграла будущей чемпионке турнира Арине Соболенко.

«Если говорить о том, где мы начинали и где мы сейчас, она проделывает хорошую работу. Изменения пока, может, не совсем видимые, но они есть в её понимании собственной игры – что она может сделать, что ей не хватает. Мне кажется, это первая стадия, когда человек понимает, над чем работать.



Объективно обыграть лучшего игрока в туре – не самая простая задача. Конечно, Бенчич могла это сделать, но мы не смогли этим воспользоваться. Ещё надо учитывать, что Соболенко немного впереди сейчас. Надо смотреть, чего не хватает, развиваться как спортсмену. Тогда будет проще обыгрывать таких игроков, как Соболенко. Но пока против силовых играть сложно.

Доволен ли в целом? Да, доволен. Могу указывать на прорехи в игре, но нужно быть адекватным и понимать, что прошёл короткий промежуток, в котором мы работаем. Те изменения, которые она привнесла в свою игру, могла и не привносить. Менять свою игру устоявшемуся игроку, который играет в самобытном стиле, очень сложно.



Какую-то часть предсезонки она не занималась – болела, так что у нас было не очень много времени для внесения изменений. Она вносит их по ходу турниров, матчей. Я благодарен за то, что она доверяет мне, позволяет вносить эти изменения. Я прекрасно понимаю, что можно было сказать: «Я не уверена в этом, давай действовать по старинке». Вопрос, насколько она готова продолжать, менять. Это всегда сложно, неприятно, разрушает какие-то привычки. В 25-26 это делать сложнее», — сказал Турсунов в интервью Metaratings.