Джокович назвал свой крупнейший мотивационный фактор на данном этапе карьеры

22-кратный победитель турнира «Большого шлема» серб Новак Джокович, одержавший победу на прошедшем Открытом чемпионате Австралии, ответил на вопрос, мотивирует ли его возможность обойти по титулам «Большого Шлема» легендарную австралийку Маргарет Корт, которая выиграла 24 мэйджора в одиночном разряде.

«Конечно, меня мотивирует возможность взять как можно больше «Шлемов». На данном этапе моей карьеры эти трофеи — крупнейший мотивационный фактор, благодаря которому я всё ещё выступаю. Да, без сомнения. Мне никогда не нравилось сравнивать себя с другими. Но, конечно, это большая честь, что тебя обсуждают наравне с лучшими в истории. Если меня видят в таком статусе, это очень лестно. Я ведь максимально выкладываюсь, чтобы выигрывать «Шлемы». У меня по-прежнему полно мотивации. Посмотрим, куда это меня заведёт.



У меня нет намерения останавливаться. Я прекрасно себя чувствую со своим теннисом. Знаю, что могу выиграть любой «Шлем» в матче с кем угодно, когда в порядке физически и ментально. Мне кажется, у меня хорошие шансы. Но, конечно, ничего не гарантировано», — сказал Джокович на пресс-конференции.