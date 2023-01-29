«Я просто рухнул эмоционально». Откровения Джоковича после исторического триумфа на AO

29 января определился победитель Открытого чемпионата Австралии 2023 года в мужском одиночном разряде. Им стал сербский теннисист Новак Джокович (4), обыгравший в финальном матче представителя Греции Стефаноса Циципаса (3). Счёт встречи — 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) в пользу Джоковича. Серб уступил греку по эйсам (7 против 15), зато допустил почти вдвое меньше невынужденных ошибок (22 против 42).

Таким образом, Циципас во второй раз проиграл финал ТБШ. В 2021 году он уступил Джоковичу на «Ролан Гаррос». «В начале матча у меня были проблемы с подачей. Это было заметно. Но я бы не сказал, что нервничал. Я предвкушал возможность побороться за первое место в рейтинге. С нетерпением ждал игры, старался обеспечить себе хороший шанс. Конечно, мне ещё есть в чём прибавлять, становиться лучше. Но я не думаю, что это поражение повлияет на меня негативным образом. Это шаг вперёд. Мне очень понравилось, как я играл, моё поведение на корте, ментальная стабильность, уровень концентрации. Надо кое-что добавить в общую структуру моей игры.

Новак — игрок, который подталкивает тебя к пределу. Но в этом нет ничего раздражающего для меня. Очень хорошо для спорта, что есть такие игроки, такие чемпионы. Он очень важен для нас, кто в один прекрасный день хочет занять его место. Каждый раз он даёт нам очень хороший урок, пиная наши задницы. Он сделал меня самого гораздо лучше. Он заставляет меня всё сильнее концентрироваться всякий раз, как мы с ним играем. Для моей карьеры очень важно, что есть такой игрок, как он, который, помогает мне расти и прибавлять», — сказал грек на пресс-конференции после сегодняшнего матча.

Затем на пресс-конференцию пришёл Джокович. Для серба это уже 10-й титул Australian Open и 22-й на всех турнирах «Большого шлема», куда также входят «Ролан Гаррос», Уимблдон и US Open. По общему числу титулов на ТБШ Новак сравнялся с Рафаэлем Надалем.

Сперва Джоковича поздравил директор Australian Open Крейг Тайли.

— Даже не знаю, что сказать. Это невероятное достижение. Быть частью истории — это довольно-таки круто. То, чего добился ты в этом году, особенно если учесть трудности, — это более чем замечательно. Мы невероятно гордимся тобой. 10-кратный чемпион Australian Open, 22-кратный чемпион ТБШ — это очень круто.

— Спасибо, Крейг.

После этого вопросы стали задавать журналисты.

— Расскажи, как прошёл для тебя последний месяц.

— Сейчас я испытываю большую гордость и удовлетворение. Конечно, когда я пошёл к своей ложе, я просто рухнул эмоционально. Был в слезах, обнимая маму и брата. До того момента я не позволял себе отвлекаться на то, что происходит за пределами корта, да ещё и с повреждением. Это запросто могло нарушить мою сосредоточенность, повлиять на мою игру. Необходима была невероятная ментальная энергия, чтобы оставаться сосредоточенным, принимать вещи день за днём и понять, как далеко удастся пройти. Возвращаясь на две с половиной недели назад, я не лучшим образом оценивал свои шансы на турнире, учитывая ощущения в ноге. Затем надо было просто выживать каждый матч, стараясь выйти в следующий круг. Хорошо, что на «Шлемах» есть выходные между матчами. Это позволило мне получить больше времени на восстановление в сравнении с другими турнирами. Проходить все процедуры, чтобы вывести себя в более-менее нормальное состояние, при котором можно играть и в итоге победить.

Начиная с четвёртого круга, я чувствовал, что нога уже не так меня беспокоит. Каждое движение стало легче. Честно говоря, порой я играл в свой лучший теннис на Australian Open. Четвёртый круг, четвертьфинал, полуфинал — мне было комфортно на корте, я хорошо бил по мячу. Я понимал, что со Стефаносом будет совершенно иной матч, если сравнивать с играми, которые я проводил на протяжении турнира. Я видел, как он играет. Как доминирует. Я понимал, что впереди непростой вызов и надо быть крепким. Это я и сделал.

Думаю, я хорошо начал. Первый сет продлился 30–35 минут. Во второй партии он стал играть лучше. У него были шансы, но он ими не воспользовался. Был сетбол. Я же держал нервы в узде на обоих тай-брейках — во втором и в третьем сетах. Да, в конце наступило большое облегчение, выброс эмоций. Сложно что-то ещё добавить. Это был долгий путь. Но особенный.

— О чём беседовал по ходу второго сета с Гораном [с тренером Гораном Иванишевичем]?

— С Гораном и другими членами моей команды. Просто обычные обсуждения, которые мы ведём на корте, когда мне некомфортно и мне нужна помощь, советы, некоторые указания. Вот и всё. Конечно, на корте сложно объяснить людям, которые никогда не были в таких ситуациях, через что ты проходишь. Как я уже сказал на церемонии, они с пониманием относятся ко многим вещам, которые я делаю в их отношении, к тому, что я им говорю. И я очень благодарен им за присутствие и за поддержку. Если бы я был в ложе и игрок поступал бы так со мной, я, вероятно, вёл бы себя иначе (улыбается).

— Расскажи подробнее об эмоциях.

— Я очень хотел приехать в Австралию. Как уже говорил, я тут прекрасно себя чувствую. Мои результаты доказывают это. Я очень хотел вернуться. И хотел играть. Учитывая мои рекорды на АО, я всегда с оптимизмом оценивал свои шансы. Я закончил прошлый год наилучшим образом из возможных. Я отлично играл. Отлично подготовился. Конечно, учитывая прошлый год, я чуть больше нервничал перед Австралией. Не знал, как меня примут люди. Но в целом это был очень позитивный опыт. Если бы я плохо чувствовал себя на корте и за его пределами, мне не удалось бы то, что я сделал в Аделаиде и здесь. Конечно, в последние несколько дней происходили вещи — с участием моего отца, — с которыми мне было непросто освоиться, особенно на последних стадиях ТБШ. Но мне надо было держать всё под контролем. Вот почему, отвечая на первый вопрос, я сказал, что была нужна невероятная ментальная энергия, чтобы оставаться сосредоточенным. Люди вокруг меня проделали отличную работу, чтобы я как следует делал всю рутину и мог выступить как можно лучше.

— Мотивирует ли тебя возможность обойти по «Шлемам» Маргарет Корт, у которой 24?

— Конечно, меня мотивирует возможность взять как можно больше «Шлемов». На данном этапе моей карьеры эти трофеи — крупнейший мотивационный фактор, благодаря которому я всё ещё выступаю. Да, без сомнения. Мне никогда не нравилось сравнивать себя с другими. Но, конечно, это большая честь, что тебя обсуждают наравне с лучшими в истории. Если меня видят в таком статусе, это очень лестно. Я ведь максимально выкладываюсь, чтобы выигрывать «Шлемы». У меня по-прежнему полно мотивации. Посмотрим, куда это меня заведёт.

У меня нет намерения останавливаться. Я прекрасно себя чувствую со своим теннисом. Знаю, что могу выиграть любой «Шлем» в матче с кем угодно, когда в порядке физически и ментально. Мне кажется, у меня хорошие шансы. Но, конечно, ничего не гарантировано.

Новак Джокович Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Понятно, что есть много игроков, которые хотят завоевать этот трофей, стать номером один. Я много раз бывал в таких ситуациях. Этот опыт позволяет мне всегда держать голову свежей и знать, что меня ожидает. Не знаю, сколько лет я ещё буду играть, сколько «Шлемов» выиграю. Это зависит от многих факторов. Не только от моего тела. Для меня невероятно важно, во-первых, чувствовать поддержку и любовь близких, возможность играть, сохранять баланс касаемо личной жизни, а в то же время — чётко понимать, что у меня есть искреннее стремление к завоеванию этих трофеев. Физически я могу держать себя в форме. Да, 35 лет не 25. Хотя мне и хочется верить, что это так. Но мне по-прежнему кажется, что впереди ещё есть время. Посмотрим, как далеко мне удастся зайти.

— В конце матча ты посмотрел на свою ложу и указал куда-то несколько раз. Что это значило?

— Что вы хотите, чтобы я сказал? Вы сами всё видели (улыбается)? Это наш маленький кодированный язык. Они поняли. Да, нужно большое сердце, много ментальной силы, ну и третье, чтобы добиться этого.

— Ты сам узнал что-то новое о себе в последние две недели?

— Ну, я всегда стараюсь вынести какие-то важные профессиональные уроки, касающиеся тенниса. А также уроки в отношении моего характера, опыта, всего, через что я прошёл на корте и вне его. Мне нужно время, чтобы поразмыслить над этим. Сейчас сложно об этом говорить, всё ещё слишком свежо. Что касается качества тенниса, порой я показывал тут лучший теннис в карьере. Так же хорошо, как в 2011, 2015, 2016 годах, когда я сильно играл в сезоне и на Australian Open. Вот как высоко я это оценю. Топ-2, топ-3 за всё время выступлений на «Шлемах».

— Насколько важно для тебя в 35 лет брать такие титулы и вернуться на первое место в рейтинге?

— Даже больше, чем десять лет назад. Никогда не знаешь, сколько времени у тебя осталось. Конечно, я наслаждаюсь и праздную такие моменты даже больше, чем когда-либо за карьеру. Я ничего не считаю само собой разумеющимся. Чувства пока так свежи. Я только что пришёл с корта. Мне надо поспать несколько ночей, чтобы понять, чего я добился со своей командой. Конечно, я невероятно горжусь — и в то же время испытываю большое облегчение. В последние три-четыре недели этот путь не был гладким, скажем так, на корте и за его пределами. Это делает победу ещё более особенной.

— Почему сегодня не было твоего отца?

— Мы побеседовали с ним. Я думал, что все эти вещи потихоньку сойдут на нет в прессе. Но этого не случилось. Мы оба пришли к тому, что будет лучше, если его здесь не будет. Это больно как для меня, так и для него. Это ведь особенные, уникальные моменты. Кто знает, повторится ли такое ещё. Так что для него это непросто. Конечно, мы виделись после матча. Да, его чувства были не из лучших, хотя он был очень рад обнять меня. Но я мог видеть, что он был немного грустный.

Он сказал мне, что важно, чтобы я хорошо чувствовал себя на корте. Я выиграл матч, и он был тут ради меня. Если для меня лучше в свете исхода матча, что его нет в ложе, так тому и быть. Вот и вся беседа. Мне также грустно, что его не было здесь, на трибунах. Но он был тут на протяжении всего турнира, так что всё в порядке. Всё закончилось хорошо.

— Что твои победы значат для Сербии?

— Точно даже не знаю, как это отражается на людях. Искренне верю и надеюсь, что молодые люди в Сербии находят много вдохновения в том, чего я добился, и что это мотивирует их брать в руки ракетку, ну или чем бы они ни занимались, каким бы видом спорта или какой-то другой деятельностью. Как я уже сказал, мечтайте о большом, лелейте в себе это. Банально, но правда. У таких стран, как Сербия или Греция, если речь о Стефаносе, почти нет традиций в теннисе, какой бы то ни было поддержки. Поэтому достигать высот значительно труднее. Надо самому прокладывать путь, быть первопроходцем — конечно, с семьёй, с близкими, с тренерами. Но всё это делает весь опыт ещё более уникальным и приятным.

Новак Джокович и Стефанос Циципас Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Думаю, для меня восприятие всего, чего я добился, становится ещё сильнее, учитывая, как я начинал. Сербия, Греция — у наших стран исторически отличные взаимоотношения. Как и у нас со Стефаносом лично. Конечно, мы большие соперники, но говорим друг другу приятные вещи на корте. Это важно. Важно быть добрым и проявлять уважение в такие моменты. Вне зависимости от счёта. Всем хочется победить, все это знают. Все конкуренты, но всегда надо находить слова уважения для соперника, понимать, через что он прошёл, поскольку ты сам имел дело со многим из того, через что прошли соперники. И знаешь, насколько это бывает непросто.