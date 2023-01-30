Федерер поздравил Джоковича с победой на Australian Open

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер поздравил сербского теннисиста Новака Джоковича с победой на Открытом чемпионате Австралии. В финальном матче турнира Джокович одержал победу над греком Стефаносом Циципасом со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).

«Снова невероятное усилие! Многочисленные поздравления», — написал Федерер в своей социальной сети.

По пути к титулу Новак Джокович также расправился с Роберто Карбальес-Баэной, Энзо Куако, Григором Димитровым, Алексом де Минором, Андреем Рублёвым и Томми Полом.

Джокович в 10-й раз в карьере выиграл Открытый чемпионат Австралии. Добавим, благодаря этому триумфу серб вернётся на первую строчку рейтинга ATP.