Федерер поздравил Джоковича с победой на Australian Open
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер поздравил сербского теннисиста Новака Джоковича с победой на Открытом чемпионате Австралии. В финальном матче турнира Джокович одержал победу над греком Стефаносом Циципасом со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).
«Снова невероятное усилие! Многочисленные поздравления», — написал Федерер в своей социальной сети.
По пути к титулу Новак Джокович также расправился с Роберто Карбальес-Баэной, Энзо Куако, Григором Димитровым, Алексом де Минором, Андреем Рублёвым и Томми Полом.
Джокович в 10-й раз в карьере выиграл Открытый чемпионат Австралии. Добавим, благодаря этому триумфу серб вернётся на первую строчку рейтинга ATP.
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