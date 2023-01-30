Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович вернулся на первую строчку рейтинга ATP, Медведев покинул топ-10

Джокович вернулся на первую строчку рейтинга ATP, Медведев покинул топ-10
Комментарии

ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Сербский теннисист Новак Джокович после победы на Открытом чемпионате Австралии вновь стал первой ракеткой мира. Россиянин Даниил Медведев потерял четыре позиции и выпал из топ-10. Андрей Рублёв и Карен Хачанов напротив прибавили несколько позиций.

Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».

Рейтинг ATP. 30 января
1 (5). Новак Джокович (Сербия) — 7070.
2 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6730.
3 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 6195.
4 (3). Каспер Рууд (Норвегия) — 5765.
5 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 4200.
6 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 3815.
7 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3715.
8 (9). Тейлор Фритц (США) — 3410.
9 (10). Хольгер Руне (Дания) — 3046.
10 (11). Хуберт Хуркач (Польша) — 2995
12 (8). Даниил Медведев (Россия) — 2750.
13 (20). Карен Хачанов (Россия) — 1990…
98 (82). Аслан Карацев (Россия) — 795…

Джокович взял 10-й АО и стал 1-й ракеткой мира! Теперь у него с Надалем по 22 «Шлема» Джокович взял 10-й АО и стал 1-й ракеткой мира! Теперь у него с Надалем по 22 «Шлема»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023