Стефанос Циципас опубликовал философский пост после поражения в финале Australian Open

Греческий теннисист Стефанос Циципас, проигравший в финале Открытого чемпионата Австралии сербу Новаку Джоковичу, опубликовал новую запись на своей странице в социальных сетях. Спортсмен выложил фотографии с Australian Open.
«Сегодня сажаем семена, завтра они расцветают в прекрасное творение, символизирующее рост. Спасибо Австралии за эти прекрасные моменты», — написал Циципас в социальных сетях.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СТЕФАНОСА ЦИЦИПАСА
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СТЕФАНОСА ЦИЦИПАСА
После Открытого чемпионата Австралии стал третьей ракеткой мира. Его соперник по финалу, победитель турнира Новак Джокович переместился с пятой строчки на первую. Для Циципаса это был первый финал на Australian Open. Джокович же одержал уже 10 победу на этом турнире и 22-ю на турнирах «Большого шлема».
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