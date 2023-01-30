Соболенко рассказала о «наркотике», который ей всё время хочется после победы на AO
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Победительница Открытого чемпионата Австралии, белоруска Арина Соболенко высказалась о «наркотике», который ей хочется после триумфа на турнире.
«Во-первых, у меня теперь небольшое облегчение от того, что удалось выиграть турнир «Большого шлема». Во-вторых, это как наркотик. Я очень хочу его снова. Знаю, что ещё многое предстоит сделать, чтобы стать лучше на корте. Это огромная мотивация.
Думаю, что без спокойствия не взяла бы титул на Australian Open. Я бы кричала, плакала на корте вместо того, чтобы играть в теннис. Именно из-за этого я стала другим игроком. Сейчас я стала спокойнее на корте. Благодаря этой вере в себя и получилось выиграть турнир «Большого шлема», пусть это и звучит безумно», — приводит слова Соболенко WTA Insider.
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