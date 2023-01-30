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Рафаэль Надаль поздравил Новака Джоковича с победой на Открытом чемпионате Австралии

Рафаэль Надаль поздравил Новака Джоковича с победой на Открытом чемпионате Австралии
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль обратился к сербу Новаку Джоковичу после его победы на Открытом чемпионате Австралии.

«Потрясающее достижение, Новак. Поздравляю тебя и твою команду! Заслуженно. Наслаждайся, Ноле», — написал испанский теннисист в социальных сетях.

Джокович сравнялся с Надалем по количеству трофеев на турнирах «Большого шлема». Оба теннисиста имеют в своём активе по 22 победы на мэйджорах. У идущего третьим в рейтинге швейцарца Роджера Федерера — 20 титулов.

Джоковичу 10 раз покорился Australian Open, семь раз — Уимблдон, трижды — US Open и дважды — Открытый чемпионат Франции. На счету Надаля 14 побед на «Ролан Гаррос», четыре — на Открытом чемпионате США, по две — на Уимблдоне и Открытом чемпионате Австралии.

Джокович взял 10-й АО и стал 1-й ракеткой мира! Теперь у него с Надалем по 22 «Шлема» Джокович взял 10-й АО и стал 1-й ракеткой мира! Теперь у него с Надалем по 22 «Шлема»
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