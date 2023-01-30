Рафаэль Надаль поздравил Новака Джоковича с победой на Открытом чемпионате Австралии

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль обратился к сербу Новаку Джоковичу после его победы на Открытом чемпионате Австралии.
«Потрясающее достижение, Новак. Поздравляю тебя и твою команду! Заслуженно. Наслаждайся, Ноле», — написал испанский теннисист в социальных сетях.
Джокович сравнялся с Надалем по количеству трофеев на турнирах «Большого шлема». Оба теннисиста имеют в своём активе по 22 победы на мэйджорах. У идущего третьим в рейтинге швейцарца Роджера Федерера — 20 титулов.
Джоковичу 10 раз покорился Australian Open, семь раз — Уимблдон, трижды — US Open и дважды — Открытый чемпионат Франции. На счету Надаля 14 побед на «Ролан Гаррос», четыре — на Открытом чемпионате США, по две — на Уимблдоне и Открытом чемпионате Австралии.
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