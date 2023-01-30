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Соболенко рассказала, с какой целью использует крики на корте

Соболенко рассказала, с какой целью использует крики на корте
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Победительница Открытого чемпионата Австралии, белоруска Арина Соболенко поделилась мыслями о криках на корте.

«Борьба — это работа в трудные моменты, чтобы пройти через это, нужно не поддаваться эмоциям, контролировать себя и просто думать о том, что ты должна сделать.

Раньше я думала, что если я кричу «давай» и продолжаю сильно бить по мячу, то это для борьбы. Теперь кричу из-за эмоций. Теперь я понимаю, что бороться — это уметь в трудные моменты продолжать работать, продолжать следовать плану, а не поддаваться эмоциям", — цитирует Соболенко WTA Insider.

Победа на Australian Open позволила Арине Соболенко вновь подняться на вторую строчку мирового рейтинга. Для белоруски это первый титул на турнирах «Большого шлема».

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