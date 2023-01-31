Алехандро Давидович-Фокина: Джокович, отправляйся на свою планету, пожалуйста
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Испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина (32-я ракетка мира) в своих социальных сетях саркастически обратился к сербу Новаку Джоковичу (первая ракетка мира) после его 10-го триумфа на Открытом чемпионате Австралии.
«Джокович, отправляйся на свою планету, пожалуйста», — написал Давидович-Фокина, добавив эмодзи *смех до слёз*.
Напомним, в финале Australian Open — 2023 Джокович одержал победу над Циципасом со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5). По пути к титулу Новак Джокович также расправился с Роберто Карбальес-Баэной, Энзо Куако, Григором Димитровым, Алексом де Минором, Андреем Рублёвым и Томми Полом. Джокович завоевал свой 22-й трофей турниров «Большого шлема», сравнявшись по этому показателю с испанцем Рафаэлем Надалем.
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