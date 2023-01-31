Сборная Мексики решила бойкотировать матчи Кубка Дэвиса с командой Тайваня
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Сборная Мексики по теннису отказалась проводить матчи Мировой группы I Кубка Дэвиса со сборной Тайваня, которые должны были пройти на предстоящих выходных.
Причина данного решения — конфликт с местной теннисной федерацией. Мексиканские теннисисты считают, что организация и планирование мероприятия, которое должно было пройти в Метепеке, не достигают даже минимального уровня.
«После тяжёлых размышлений мы не пришли к положительному выводу, поэтому приняли решение не участвовать в предстоящих матчах с Тайванем», — написали восемь игроков сборной Мексики в совместном заявлении в социальных сетях.
Действующим победителем Кубка Дэвиса является сборная Канады, которая в ноябре обыграла в финале команду Австралии (2:0).
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