Наши чемпионы юниорских ТБШ так и не взяли взрослые «Шлемы». Кто прервёт эту традицию?

В минувшие выходные определились победители Открытого чемпионата Австралии 2023 года. Во взрослых разрядах российским теннисистам не удалось добраться до решающего матча, а вот в юниорских соревнованиях получился двойной успех. Причём какой! 15-летняя Алина Корнеева и её ровесница Мирра Андреева устроили первый в истории АО чисто российский финал в соревновании девушек в одиночном разряде.

Чемпионкой стала Корнеева, и это уже 34-й юниорский титул ТБШ в истории отечественного (советского и российского тенниса). К предыдущим победам приложили руку шесть теннисистов и 17 теннисисток. Как сложились карьеры других наших триумфаторов юниорских мэйджоров?

Звёзды без «Шлемов» в одиночке

Андрей Медведев — «Ролан Гаррос» — 1991

Киевлянин выиграл юниорский ТБШ незадолго до распада СССР и впоследствии выступал под флагом Украины. Медведев завоевал за карьеру 11 титулов ATP и был четвёртой ракеткой мира. Особенно ярко выступил Андрей на «Ролан Гаррос» 1999 года. По ходу турнира Медведев обыграл таких топов, как Пит Сампрас (14-кратный чемпион ТБШ, впрочем, никогда не был особо успешен на «Ролан Гаррос») и Густаво Куэртен (бразилец — трёхкратный победитель парижского мэйджора), и лишь в финале уступил универсалу Андре Агасси, выиграв при этом первые два сета! По завершении карьеры занимается тренерской деятельностью.

Андрей Медведев Фото: Al Bello/Getty Images

Андрей Рублёв — «Ролан Гаррос» — 2014

Одна из главных надежд мужского российского тенниса прямо сейчас. Рублёв уже выиграл 12 титулов ATP — надеемся, в ближайшее время это количество будет неуклонно расти. Андрей является пятой ракеткой мира, хотя выше в рейтинге он пока не поднимался. На турнирах «Большого шлема» Рублёву всякий раз что-то мешает преодолеть четвертьфинальный барьер. Он семь раз выходил в восьмёрку лучших на ТБШ — и семь раз терпел поражения. Прямо как заколдовал кто-то!

Андрей Рублёв Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Ольга Морозова — Уимблдон-1965

Пожалуй, первая советская теннисная звезда. Морозова завоевала восемь титулов и добиралась до третьей строчки в рейтинге. В 1974 году она дважды выходила в финал ТБШ — на «Ролан Гаррос» и на Уимблдоне, но 18-кратная чемпионка мэйджоров Крис Эверт оба раза оказывалась сильнее. А вот в парном разряде Морозова, на счету которой 16 титулов, всё-таки взяла «Шлем», а именно «Ролан Гаррос» — 1974. И кто же был её напарницей? Эверт! Ещё трижды Ольга доходила до финала в парах (AO и «РГ»-1975 и US Open — 1976) и дважды в миксте с Александром Метревели (Уимблдон-1968 и 1970). По завершении карьеры была тренером сборной и личной наставницей теннисисток Кузнецовой, Дементьевой и других, писала книги о теннисе.

Ольга Морозова Фото: Evening Standard/Hulton Archive/Getty Images

Наталья Зверева — Уимблдон-1986, «Ролан Гаррос» — 1987, Уимблдон-1987, US Open — 1987

Минчанка отлично выступала в одиночном разряде и невероятно здорово — в парном. В личных турнирах на счету Зверевой четыре титула WTA и выход в финал «Ролан Гаррос» 1988 года. Она была пятой ракеткой мира. В парах же Наталья — 18-кратная чемпионка ТБШ, трёхкратная победительница Итогового турнира, чемпионка 80 турниров WTA!

Излишне говорить, что Зверева была первой в парном рейтинге. Также она выиграла AO 1990 и 1995 годов в миксте и бронзу Олимпиады-1992 в парах в составе Объединённой команды бывшего СССР. По завершении карьеры занимается тренерской деятельностью.

Наталья Зверева Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Надежда Петрова — «Ролан Гаррос» — 1998

В одиночном разряде Петрова завоевала 13 титулов и добиралась до третьего места в рейтинге WTA. Также она двукратная полуфиналистка «Ролан Гаррос». В парах Надежда выступала ещё успешнее: она завоевала 24 титула, дважды доходила до финала ТБШ и дважды выигрывала Итоговый турнир — в 2004 и 2012 годах. Также Петрова — бронзовый призёр Олимпиады-2012 в парном разряде. По завершении карьеры организовала свою теннисную школу.

Надежда Петрова Фото: Guang Niu/Getty Images

Мария Кириленко — US Open — 2002

Кириленко, бывшая 10-я ракетка мира, трижды доходила до четвертьфинала мэйджоров. На её счету шесть титулов WTA. В парах Мария выступала успешнее: она выиграла Итоговый-2012, дважды доходила до финала ТБШ и завоевала 12 титулов. Также она бронзовый призёр Олимпиады-2012 в парном разряде. По завершении карьеры организовала свою теннисную школу.

Мария Кириленко Фото: Al Bello/Getty Images

Анастасия Павлюченкова — Australian Open — 2006, US Open — 2006, Australian Open — 2007

Павлюченкова и сейчас на слуху. Увы, сезон-2022 оказался испорчен травмами. А в 2021 году Анастасия добралась до финала «Ролан Гаррос», где проиграла Барборе Крейчиковой. Всего у Павлюченковой, бывшей 11-й ракетки мира, 12 титулов WTA. В парах она взяла ещё шесть титулов, а в миксте стала олимпийской чемпионкой Токио-2020 — вместе с Андреем Рублёвым. А ещё Анастасия — победитель Кубка Билли Джин Кинг 2021 года.

Анастасия Павлюченкова Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Дарья Касаткина — «Ролан Гаррос» — 2014

Одна из главных надежд женского российского тенниса прямо сейчас. У Касаткиной, восьмой ракетки мира, шесть титулов WTA. В 2022 году она дошла до полуфинала «Ролан Гаррос». Пока это лучшее достижение Дарьи на мэйджорах. Как и Павлюченкова, Касаткина в составе сборной России выиграла Кубок Билли Джин Кинг в 2021 году.

Дарья Касаткина Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Миг славы был недолог

Лина Красноруцкая — US Open — 1999

Спортсменке из Обнинска не удалось раскрыть талант в полной мере. В одиночном разряде Красноруцкая, дошедшая до четвертьфинала «Ролан Гаррос» 2001 года, успела побыть 25-й ракеткой мира, в парах завоевала один титул и вышла в полуфинал Уимблдона-2003, а в миксте добралась до финала US Open — 2003. Закончила карьеру в 2005 году из-за болезни. Ей тогда было всего 20 лет. По завершении карьеры занимается тренерской деятельностью.

Лина Красноруцкая Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Ксения Первак — Australian Open — 2009

Спортсменка, которая по ходу карьеры также выступала за Казахстан, взяла лишь один титул WTA. В 2011 году она вышла в четвёртый круг Уимблдона и побывала 37-й ракеткой мира. В ноябре 2015 года объявила о завершении карьеры, почти через год вернулась, но в январе 2017-го окончательно ушла из большого спорта.

Ксения Первак Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Елизавета Куличкова — Australian Open — 2014

Уроженке Новосибирска не удалось выйти на приличный уровень во взрослом теннисе. Она лишь раз побывала в третьем круге ТБШ (AO-2016) и не поднималась выше 87-го места в рейтинге. Последний матч провела в 2017 году, когда ей был 21 год. По завершении карьеры занимается тренерской деятельностью.

Елизавета Куличкова Фото: Matt King/Getty Images

Софья Жук — Уимблдон-2015

В 2020 году уроженка Москвы объявила о завершении карьеры из-за травм. Ей было тогда всего 20 лет. Жук успела выйти в третий круг Уимблдона-2018 и добраться до 116-го места в рейтинге.

Софья Жук Фото: Julian Finney/Getty Images

На подступах к элите

Тоомас Лейус — Уимблдон-1959

Уроженец Таллина четырежды выигрывал чемпионат СССР в 1960-х годах. Лучшим результатом Лейуса на турнирах «Большого шлема» стал выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» в 1965 году. В парах он дважды доходил до четвертьфинала мэйджоров, а в миксте вместе с Винни Шоу дошёл до финала «РГ»-1971. Регулярно играл за сборную Союза на Кубке Дэвиса. По завершении карьеры занимался тренерской деятельностью.

Тоомас Лейус Фото: Roger Jackson/Getty Images

Владимир Коротков — Уимблдон-1965, «Ролан Гаррос» — 1966, Уимблдон-1966

Трёхкратный чемпион юниорских ТБШ однажды дошёл до третьего круга взрослого мэйджора. Было это на Уимблдоне 1968 года. Выступал он и в парном разряде, но также без особого успеха. А вот на Олимпиаде-1968 в Мехико блеснул. Тогда теннис входил в программу как показательный вид спорта, и в парном разряде Коротков дошёл до полуфинала, завоевав таким образом бронзу, а в миксте вместе с уроженкой Риги Зайгой Янсоне взял золото. Провёл пять сезонов за сборную СССР в Кубке Дэвиса. По завершении карьеры занимался тренерской деятельностью.

Владимир Коротков Фото: Daily Express/Getty Images

Елена Гранатурова — «Ролан Гаррос» — 1971

За карьеру завоевала три титула в одиночном разряде и один — в парном. На ТБШ выступила лишь раз, проиграв в первом круге Уимблдона-1975. По завершении карьеры занималась тренерской деятельностью.

Елена Гранатурова Фото: РИА Новости

Марина Крошина — Уимблдон-1971

Уроженка Алма-Аты не проходила дальше третьего круга на «Шлемах». Зато семь раз становилась чемпионкой СССР. По завершении карьеры занималась тренерской деятельностью, писала книги о теннисе. Ушла из жизни в 2000 году.

Марина Крошина Фото: РИА Новости

Андрей Кузнецов — Уимблдон-2009

Взрослая карьера у Кузнецова, к сожалению, сложилась не так ярко. Титулов ATP у него нет, а на ТБШ его лучший результат — выход в четвёртый круг Australian Open в 2016 году. Андрей не поднимался выше 39-го места в рейтинге ATP, но в течение 43 недель был первой ракеткой России. Кузнецов официально до сих пор не завершил карьеру, но уже начинает заниматься тренерской деятельностью.

Андрей Кузнецов (слева) Фото: Hamish Blair/Getty Images

Роман Сафиуллин — Australian Open — 2015

Пока 25-летнему спортсмену не удаётся выйти на качественно новый уровень. Он не всегда может пройти квалификацию на ТБШ и ещё не проходил дальше второго раунда. Титулов ATP на счету бывшей 88-й ракетки мира также пока нет.

Роман Сафиуллин Фото: Hannah Peters/Getty Images

Галина Бакшеева — Уимблдон-1961, Уимблдон-1962

Уроженка Киева в одиночном разряде дважды доходила до четвёртого круга ТБШ, а в парном — дважды до четвертьфинала. Бакшеева была 13-кратной чемпионкой СССР, в том числе дважды в одиночном разряде. По завершении карьеры занималась тренерской деятельностью. Ушла из жизни в 2019 году.

Галина Бакшеева Фото: Stan Meagher/Getty Images

Наталья Чмырёва — Уимблдон-1975, US Open — 1975, Уимблдон-1976

Свой лучший результат на взрослом ТБШ Чмырёва показала ещё до того, как стала трёхкратной чемпионкой юниорских мэйджоров. На Australian Open — 1975 Чмырёва дошла до полуфинала, где проиграла Мартине Навратиловой, ставшей легендой тенниса. Трижды становилась чемпионкой СССР (по разу в одиночном разряде, в парном и в миксте). По завершении карьеры занималась тренерской деятельностью. Ушла из жизни в 2015 году.

Наталья Чмырёва Фото: РИА Новости

Вера Душевина — Уимблдон-2002

Также не реализовала себя в полной мере. Душевина завоевала лишь один титул WTA и не поднималась выше 31-го места в рейтинге. Её лучший результат на ТБШ — выход в четвёртый круг AO-2005. В парах Вера взяла два титула и дошла до четвертьфинала Уимблдона-2005, а в миксте побывала в полуфинале Уимблдона-2014. А ещё Душевина выиграла Кубок Федерации — 2005 в составе сборной России.

Вера Душевина Фото: Al Bello/Getty Images

Дарья Гаврилова — US Open — 2010

С 2015 года выступает за Австралию. После замужества выступает под фамилией Савилл. На счету Дарьи один титул WTA и два выхода в четвёртый круг Australian Open. Она не поднималась выше 20-й строчки в рейтинге WTA.

Дарья Гаврилова Фото: Andrew Burton/Getty Images

Анастасия Потапова — Уимблдон-2016

В 2022 году Потапова завоевала свой первый титул WTA в одиночном разряде. На «Шлемах» она пока не бывала дальше третьего раунда (AO-2021) и не поднималась в рейтинге выше 42-го места. В парах же у Анастасии уже три титула и выход в четвертьфинал AO-2022.

Анастасия Потапова Фото: Clive Brunskill/Getty Images

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Прямо-таки напрашивается вывод: успехи в юниорских состязаниях вообще ничего не гарантируют отечественным теннисистам в дальнейшем! Никто из вышеперечисленных спортсменов так и не взял ни одного взрослого мэйджора в одиночном разряде, хотя случаи выхода в финал были. В то же время наши чемпионы ТБШ – Марат Сафин, Евгений Кафельников, Даниил Медведев, Мария Шарапова, Светлана Кузнецова и Анастасия Мыскина – так и не подняли над головой такой же трофей в юниорском разряде. Хотя те же Кузнецова и Шарапова доходили до решающих матчей – Светлана на «Ролан Гаррос» и US Open – 2001, а Мария – на Australian Open и Уимблдоне-2002. Учитывая это, можем пожелать Алине Корнеевой сломать эту традицию и взять пример с той же Иги Свёнтек из Польши, которая выиграла юниорский Уимблдон-2018, а потом взяла три взрослых «Шлема» и стала первой ракеткой мира. Кстати, сама Алина Корнеева после финала в Мельбурне призналась, что хочет выиграть взрослый AO-2024! Ну а Мирре Андреевой, как и её старшей сестре Эрике Андреевой, которая была в финале юниорского «Ролан Гаррос» – 2021, точно не стоит унывать, у них есть шанс пойти по стопам Шараповой и Кузнецовой.