Тренер Соболенко рассказал, как строится взаимодействие с Ариной во время матча

Антон Дубров, тренер белорусской теннисистки Арины Соболенко, рассказал, как строится взаимодействие с теннисисткой во время матча в условиях разрешённого коучинга.

«Про подачу кричал ей по поводу подброса. Потом спросил у неё, она сказала, что даже не слышала. Там кричи – не кричи, иногда не слышно.



Можно больше контролировать её состояние, тем более, когда понимаешь, что спортсмен уже делает правильные вещи. Подсказки какие-то бывают, но корректировать нужно, только если глобально видно, что обязательно нужно что-то менять.



В этом году Арина была более спокойна во время турнира, и от меня были скорее только пинки: «Давай, дальше, работаем, следующий мяч, забыли, работаем, подышали и пошли дальше». До этого, когда она уходила в эмоции, могла выстраиваться злость, на которой она дальше уже работала. Но на этом турнире была больше поддержка, потому что она всё правильно делала», — приводит слова Дуброва Sports.ru.