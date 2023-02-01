Тренер Соболенко объяснил, почему у теннисистки не сложилось сотрудничество с Турсуновым

Антон Дубров, тренер белорусской теннисистки Арины Соболенко, объяснил, почему у теннисистки не сложилось долгосрочное сотрудничество с тренером Дмитрием Турсуновым.
«Они оба взрывные по характеру. Когда что-то не заладилось, между ними уже был такой вечный огонь. Никто не мог потушить, а когда проблем стало много, это был уже взрыв. Я более спокойный человек, и, может, это спокойствие Арине и было необходимо? Возможно. Не могу сказать точно. Пока да, возможно, это работает», — приводит слова Дуброва Sports.ru.
Напомним, на прошлой неделе Соболенко впервые выиграла ТБШ. В решающем матче Australian Open Арина (5) со счётом 4:6, 6:3, 6:4 обыграла чемпионку Уимблдона-2022 представительницу Казахстана Елену Рыбакину (22). Благодаря этой победе Соболенко вновь стала второй ракеткой мира.
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