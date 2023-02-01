Тренер Соболенко: на Australian Open мы ей приносили черешню в номер. Это была моя работа

Антон Дубров, тренер белорусской теннисистки Арины Соболенко, рассказал, что во время триумфального для себя Открытого чемпионата Австралии теннисистка ужинала одна в номере, а команда приносила ей фрукты.

«На этом турнире она в целом ужинала почти всегда в номере одна, никто её не трогал. Мы ей только приносили черешню, это была моя работа. Арина просила именно черешню? Да, мы просто пожираем фрукты, в Австралии немудрено. Манго, мне кажется, она съела пару килограммов, наверное.



Как в целом во время турнира не переборщить с едой? В целом когда тренируешься до и во время турнира, ты себя ограничиваешь. Принимаешь пищу 3-4 раза в день, но основное – недоедать», — приводит слова Дуброва Sports.ru.