«Турнир был болезненным». Каролин Гарсия рассказала, как на ней сказался вылет с AO

Французская теннисистка Каролин Гарсия (пятая ракетка мира) рассказала, как на ней сказался вылет с Открытого чемпионата Австралии. В четвёртом круге она проиграла польке Магде Линнет со счётом 6:7 (3:7), 4:6.

«Как я справились с поражением на Australian Open и помогло ли то, что теперь играю турнир дома? После вылета с турнира «Большого шлема», всегда нужно время, чтобы прийти в себя, особенно тогда, когда был хороший матч, и я понимала, что у меня были возможности, которыми я не воспользовалась. Было обидно, но я вернулась, увидела семью и друзей, отвлеклась от привычной турнирной рутины. Теперь я сосредоточилась на этом турнире, но это правда, что Australian Open был болезненным», — цитирутет Гарсию L'equipe.