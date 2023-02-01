«Ранняя пташка». Анастасия Павлюченкова опубликовала свежее фото с тренировки

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка в миксте Анастасия Павлюченкова опубликовала на своей странице в соцсети новую запись. Она опубликовала фото с тренировки на корте.

«Ранняя пташка», — подписала фото Павлюченкова.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНАСТАСИИ ПАВЛЮЧЕНКОВОЙ

Напомним, в мае 2022 года Павлюченкова досрочно завершила сезон из-за травмы колена. В декабре россиянка вернулась в тур, приняв участие в командном выставочном турнире. Теннисистка выступала в паре с австрийским теннисистом Домиником Тимом. Их команда, получившая название «Хоукс», победила в турнире.

На недавнем Открытом чемпионате Австралии в одиночном разряде она вылетела в первом круге, проиграв итальянке Камиле Джорджи, а в паре с Еленой Рыбакиной добралась до третьего круга.